By

Giorgia Venturini e Marco De Santis sono marito e moglie. Lungo la giornata di domenica 19 giugno la conduttrice e l’imprenditore (De Santis è lontano dal mondo dello spettacolo ed è attivo nel settore della logistica e dei trasporti) si sono scambiati la promessa eterna. La coppia ha pronunciato il fatidico sì nella Basilica di San Marco a Roma, prima di festeggiare il matrimonio con amici e parenti a Villa Rosantica. La Venturini si è sposata con un bel pancione: a breve diventerà mamma della piccola Tea.

Il forfait di Silvio Berlusconi e il caso malore

Tanti i vip che hanno preso parte all’evento. A mancare, però, è stato l’ospite più atteso. Di chi si tratta? Di Silvio Berlusconi che ha dato forfait innescando pure un caso circa le sue condizioni di salute. Il leader di Forza Italia figurava tra gli invitati e pare che avrebbe dovuto partecipare alle nozze. Alla fine, però, ha preferito restare in Sardegna dove sta trascorrendo dei giorni con la compagna Marta Fascina. C’è chi ha creduto che l’assenza sia stata dettata da un malore. Nulla di tutto questo.

Fonti azzurre, interpellate dall’Adnkronos, hanno smentito che Berlusconi abbia avuto un malore. “Nessun malore, sta benissimo, è a casa sua in Sardegna dove ha trascorso il week-end e questa sera torna ad Arcore, come da programmi”, hanno riferito persone di Forza Italia.

Giulia Salemi e il siparietto al matrimonio di Giorgia Venturini

Chi invece ha preso parte ai festeggiamenti sono stati Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amatissima coppia social sbocciata al Grande Fratello Vip 5. L’influencer italo-persiana è anche stata protagonista di un curioso siparietto. Durante il classico “lancio del bouquet”, i fiori sono finiti tra le sue mani. Una scena già capitata a un matrimonio recente a cui aveva partecipato.

Come è noto, la tradizione vuole che chi raccoglie il bouquet si debba a sua volta sposare. Quindi ora toccherà proprio a Giulia e Pierpaolo fare il grande passo? D’altra parte da tempo il gossip mormora di nozze imminenti tra i due giovani: chissà che la gag avvenuta al matrimonio della Venturini non acceleri i preparativi.

Alle festa nuziale della conduttrice presenti anche la stilista Elisabetta Franchi (finita al centro di una bufera nelle scorse settimane per alcune dichiarazioni sulle sue dipendenti), la giornalista Giorgia Rossi, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e la modella Sarah Altobello.