Giorgia torna a Sanremo: epica gaffe del padre spifferata dalla figlia

Tra i 22 big in gara a Sanremo 2023 ci sarà anche Giorgia. La cantante torna sul palco dell’Ariston dopo molti anni, quel palco dal quale è partita la sua carriera. Nel 1993 partecipò nelle nuove proposte con la canzone “E Poi” e da lì ha spiccato il volo. Oggi sul suo profilo Twitter ha commentato con ironia la sua partecipazione al Festival, pubblicando le reazioni del padre e del figlio. Particolarmente spassosa la gaffe del genitore che, dopo l’annuncio al Tg Uno di Amadeus, ha creduto che la figlia avrebbe partecipato alla kermesse in qualità di ospite e non in gara.

“Mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? Genio”. Questo il tweet della cantante che ha riferito che cosa le ha scritto papà. Anche il figlio Samuel ha commentato la partecipazione di mamma al Festival. “A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. Sò soddisfazioni”, ha ‘cinguettato’ la musicista.

Giorgia Todrani nasce a Roma nel 1971 da mamma Elsa Giordano e da papà Giulio, cantante e musicista. Ha sempre respirato musica in casa e non poteva che finire per amarla e farla diventare la sua professione. Nel 1993 arriva la sua prima grande occasione quando partecipò a Sanremo nelle nuove proposte con il brano “E Poi”. Si classificò settima, ma il brano fu un successo. Nel 1995 tornò sul palco dell’Ariston con il brano “Come saprei”, scritto per lei da Eros Ramazzotti, e vinse.

Anche nel 2001 tornò a Sanremo con la canzone “Di Sole e D’azzurro”, piazzandosi al secondo posto. Da allora l’artista ha collezionato un sacco di successi, scrivendo anche le colonne sonore di alcune opere cinematografiche. Tra queste ricordiamo la canzone Gocce di Memoria inserita nel film di Ferzan Ozpetek, La Finestra di Fronte.

Nella vita privata Giorgia è sentimentalmente legata dal 2004 al ballerino e coreografo Emanuel Lo Iacono, nuovo insegnante di Amici. Insieme hanno un figlio, Samuel che ha 12 anni.

Prima di Emanuel, nella vita di Giorgia c’è stato Alex Baroni. I due artisti sono stati insieme molti anni, dal 1997 fino a pochi mesi prima della tragica scomparsa del cantante. Alex Baroni infatti morì nel 2002 a seguito di un incidente stradale avuto mentre viaggiava con la sua moto. Per Giorgia fu un duro colpo e per molto tempo soffrì per la perdita. In un’intervista del 2017 spiegò bene le emozioni che provò in quel periodo: