Giorgia e Emanuel Lo show ad Amici 22 oggi! Lui è diventato un insegnante di danza quest’anno, lei è stata ospite per presentare il suo nuovo singolo e nella vita sono una coppia. Giorgia è sempre molto agitata quando deve esibirsi e non lo nasconde. Maria De Filippi lo sa, così ha approfittato della presenza di Emanuel per chiedergli se il giorno prima della registrazione fosse agitata. Da quel momento in poi sono iniziate una serie di battute e un gioco tra i due che hanno divertito molto tutto lo studio, e anche il pubblico a casa!

Emanuel Lo ha confermato che Giorgia fosse molto agitata il giorno prima, ma ha aggiunto che lo è sempre prima di una performance. Quindi ha spiegato che Giorgia è brava a tenere dentro questa paura e a trasformarla. “Ma che lo tengo dentro, mi sono lamentata moltissimo. Sei te che non mi ascolti”, ha subito ribattuto Giorgia scatenando l’ilarità di tutti. Alessandra Celentano è intervenuta per far notare che Emanuel ha sempre un atteggiamento molto tranquillo: “Lui è zen”, ha detto. A questo punto Giorgia non solo ha confermato ma ha parlato delle loro scaramucce in casa:

“Mi irrita a me quel suo essere zen, quanto me irrita! Le donne a un certo punto hanno bisogno di una litigata intensa, no? E non c’è modo. Te guarda e te fa ‘ma secondo me esageri’. Ma che cosa?! Mai dire stai calma. Cosa?!”

Grandi risate di tutti, Maria era molto divertita e come non esserlo davanti alla semplicità e all’ironia di Giorgia? Emanuel non è stato da meno e guardando Maria ha detto: “Non la devi più invitare”, naturalmente sorridendo. Dopo questo momento, Giorgia si è esibita: brividi e forti emozioni per tutti. Quando ha finito l’esibizione tutti si sono complimentati con lei. Erano tutti in piedi per Giorgia in studio! Rudy Zerbi ha preso la parola per dire che Giorgia è una delle più belle voci al mondo in questo momento, non solo in Italia. Arisa confermava tutto e ha aggiunto che per lei Giorgia è sovrumana. “Raggiungi delle frequenze che non sono umane”, queste le parole di Arisa. Le due si sono abbracciate.

Lorella Cuccarini ha confermato che Giorgia prima della puntata avesse paura di esibirsi in puntata. A questo punto Maria ha dato la parola al compagno, chiedendogli se volesse dire qualcosa. “Sì mi vorrà dire stasera carboidrati, o proteine?”, ha ironizzato Giorgia. E invece Emanuel Lo l’ha elogiata in modo emozionante: “Sei pazzesca sempre. Io sono il primo fan, lo sono sempre stato”. Quindi ha parlato dei suoi timori prima di ogni esibizione, facendo notare agli allievi che è normale avere panico ma che bisogna trasformarlo sul palco. E rivolgendosi di nuovo a lei ha detto: “Sei stupenda”. Giorgia e Emanuel Lo si sono dati un bacio ad Amici, poi lei ha lasciato lo studio.