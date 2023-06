Giorgia Soleri via dalla casa di Damiano David: dove andrà a vivere

Tempo di traslochi per Giorgia Soleri. Dopo la fine della relazione con il frontman dei Maneskin, Damiano David, l’attivista sarebbe impegnata a impacchettare tutti i suoi averi e lasciare definitivamente l’appartamento nel quale lei e il suo ex fidanzato vivevano insieme da un paio di anni. I fan più affezionati della coppia infatti pensano che sarà proprio lei, che originariamente viveva a Milano, a lasciare l’appartamento in quel di Roma. Un dettaglio però ha preoccupato i followers più animalisti della coppia: che fine faranno i gatti della coppia?

I due gatti andranno con Giorgia

Un dettaglio che non è sfuggito ai numerosi fans della coppia è stato il fatto che Giorgia Soleri e Damiano David avessero adottato negli anni e di comune accordo due gatti. Ora che la coppia è definitivamente scoppiata che fine faranno gli animali? Andranno via con Giorgia o rimarranno con Damiano? La seconda ipotesi non sarebbe da prendere in considerazione secondi i più, dal momento che il frontman dei Maneskin è spesso in viaggio per il mondo per suonare tra festival e concerti e di conseguenza non avrebbe molto tempo per potersi occupare dei due gatti.

Per questa motivazione l’ipotesi più accreditata è che i due animali si trasferiscano insieme all’attivista ed ex fidanzata di Damiano David. La decisione finale però si saprà solo nelle prossime settimane, quando il trasloco sarà definitivamente ultimato.

Un gatto da salvare di nome Mattia

Solo un anno fa Damiano e Giorgia decisero di adottare un tenero gattino bianco maltrattato e in gravi condizioni per prendersi cura di lui e regalargli una vita migliore. A documentare il tutto sui social sono stati i protagonisti della storia che hanno pubblicato alcune stories e fotografie del nuovo arrivato in famiglia: “Date il benvenuto a Mattia che ora si chiama Ziggy”, ha scritto Soleri. Stando a quanto raccontato da Damiano e Giorgia il micio bianco era arrivato nell’Oasi Felina di Pianoro a metà luglio 2021 in una situazione di salute molto complicata.

I volontari del gattile hanno raccontato che il micio aveva il palato fratturato da un colpo violento e che non gli consentiva di nutrirsi e di respirare bene, dolori alla colonna vertebrale, pelo strappato e ferite in più punti che indicano che è stato tenuto a lungo incatenato e alcuni problemi ai suoi meravigliosi occhi di colore diverso l’uno dall’altro. A quel punto Damiano e Giorgia, “gattari” dichiarati, dopo aver letto la storia di Mattia online hanno subito chiesto di poterlo adottare.

Ora il gattino bianco ha una nuova casa e un nuovo nome: Ziggy Stardust, come il personaggio di David Bowie. Nome azzeccato dal momento che il micio ha gli occhi di colori diversi, proprio come il suo omonimo.