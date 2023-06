Giorgia Soleri sorprende: sbarco sull’app d’incontri, addio Damiano

Giorgia Soleri, dopo la recente rottura con Damiano dei Maneskin, si sarebbe iscritta ad un’app di incontri. Il nome della piattaforma è Bumble, fondata da Whitney Wolfe, nonché cofondatrice di Tinder. Il profilo di Giorgia, notato da alcuni utenti, risulterebbe verificato, ma non si ha la certezza assoluta che ci sia lei dietro, vista la facilità con cui, al giorno d’oggi, si possono creare profili falsi.

Giorgia Soleri su Bumble, interessi e non solo: come funziona l’app

Dopo la rottura con Damiano, Giorgia Soleri avrebbe voglia di divertirsi e fare nuove amicizie, per questo si sarebbe iscritta su Bumble. In questa piattaforma, a dirigere il gioco sarebbero le donne. Solo loro, infatti, potrebbero scrivere a chi ha espresso la propria preferenza. L’ex fidanzata del frontman dei Maneskin, tuttavia, avrebbe fatto intendere a chiare lettere di non stare cercando niente di serio.

Come accennato sopra, alcuni utenti avrebbero notato il profilo dell’attivista, che risulterebbe verificato. Non si ha ancora la certezza assoluta che quel profilo appartenga effettivamente a Giorgia Soleri, ma gli interessi comunicati sono spesso stati al centro delle sue stories su Instagram. Non solo fotografia e concerti, quindi, ma anche vino in compagnia, fotografia, musei e gallerie d’arte, per poi arrivare ai diritti Lgbtq+.

Tra gli altri dettagli, si può osservare come Giorgia abbia ammesso di allenarsi regolarmente e si sarebbe definita atea. L’elemento che spicca, tuttavia, sarebbe il fatto che Giorgia non intenda impegnarsi seriamente in una nuova storia. Gli aspiranti padri, inoltre, possono astenersi: sui bebè, infatti, l’attivista avrebbe comunicato a chiare lettere “non ne voglio“.

Giorgia Soleri dopo la rottura con Damiano David

La rottura tra Giorgia e Damiano David è un fatto recente. Il frontman dei Maneskin era stato sorpreso in un video, poi finito su TikTok, mentre baciava Martina Taglienti, modella e amica della bassista Victoria De Angelis. Da quanto emerso recentemente, inoltre, sembrerebbe che Damiano sia stato visto con la nota modella ed ex attrice hard Jesse Andrews, che vanta oltre un milione di followers (1,2 per la precisione).

Con l’iscrizione a Bumble, sembrerebbe che Giorgia sia intenzionata a voltare pagina e ad aprire un nuovo capitolo della sua vita. L’attivista sembrerebbe in cerca di nuove amicizie, senza, però, impegnarsi in qualcosa di serio. Chissà se l’app fondata da Whitney Wolfe le permetterà di raggiungere questo obiettivo.