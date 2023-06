Giorgia Soleri, finita con Damiano: ” Bello prendere i mezzi pubblici”

Dopo pochi giorni dall’annuncio della fine della relazione tra l’attivista Giorgia Soleri e il solista dei Maneskin Damiano David e i due continuano ad aggiornare i fans sulla loro vita, esattamente come facevano prima. Da questo punto di vista quindi nulla sarebbe cambiato. Non si può dire lo stesso per alcune abitudini quotidiane dell’attivista, che proprio oggi ha rivelato ai suoi followers di aver ricominciato a compiere qualcosa che non faceva da tempo ormai.

Giorgia Soleri e la sua nuova vita

“In questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici…” ha scritto Giorgia Soleri in una story sul suo profilo di Instagram. L’ex fidanzata di Damiano David ha condiviso con i suoi follower uno spezzone della sua quotidianità e ne ha approfittato per renderli partecipi di uno dei tanti cambiamenti che stanno interessando la sua vita ultimamente. L’influencer ha infatti affermato di aver ricominciato a prendere i mezzi pubblici “perché finalmente sto meglio”. Frase di difficile interpretazione in quanto ci sarebbero tanti motivi infatti che avrebbero potuto contribuire a rendere complessa la vita dell’attivista ultimamente; in primis la rottura con Damiano.

Giorgia Soleri quindi, che da tempo non prendeva i mezzi come lei stessa ha sottolineato, ora è tornata “alla normalità” e sembra anche apprezzare nuovamente bus, treni, metro e tram di Roma: “Sono felicissima perchè li amo!” ha scritto l’attivista in una story pubblicata sui social mentre era in treno. “Ci sarebbe da parlare anche del privilegio nel poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato x volte quindi per oggi niente pippone”, ha poi aggiunto.

Le voci sul presunto “tradimento”

Già nelle scorse settimane, dopo la pubblicazione del video del “tradimento” di Damiano ai danni di Giorgia Soleri, l’attivista aveva precisato che in realtà non c’era stata alcuna mancanza di rispetto da parte del cantante dei Maneskin in quanto “la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama”. La giovane ragazza aveva infatti dichiarato di essersi semplicemente sentita “arrabbiata, ferita e delusa” dal comportamento dell’ex fidanzato che non aveva in quel modo rispettato i tempi giusti per l’annuncio della loro rottura. L’attivista avrebbe infatti voluto che Damiano David aspettasse l’annuncio ufficiale prima di farsi paparazzare insieme a un’altra ragazza.

La notizia dell’ultima ora però parlerebbe di un presunto “tradimento” (che tale non sarebbe date le parole a riguardo della Soleri), ai danni di Damiano David. Cambiano quindi le carte in tavola e sembrerebbe che la prima a intrattenere un’altra relazione amorosa sia stata proprio Giorgia Soleri. Lei al momento non ha smentito la notizia e a divulgare l’indiscrezione sono stati Amedeo Venza e Deianira Marzano. “La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché pare abbia da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico” hanno dichiarato i due a Novella2000. In realtà si tratterebbe di una storia già finita in quanto pare che l’imprenditore avrebbe deciso di lasciarla in seguito ad alcune dichiarazioni.