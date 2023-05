Giorgia Soleri ancora una volta al centro delle polemiche. A scatenare la furia del web, questa volta, è stata una particolare didascalia che l’attivista ha scelto di scrivere per accompagnare degli scatti di una sua vacanza ad Ibiza. L’influencer ha colto l’occasione per parlare del problema della ‘cultura del sacrificio‘ presente nel nostro paese, ribadendo quanto sia importante poter prendersi una pausa per la propria salute mentale e fisica e definendo il riposo un “atto politico”. Ecco le parole esatte della Soleri:

In una società che ritiene la performance, l’iperproduttività e il sacrificio dei propri desideri per aderire a standard inumani dei valori da sfoggiare, il riposo è un atto politico. Ancor di più quando a praticarlo sono corpi non conformi, disabili, queer. Il privilegio necessario a potersi permettere di provare a vivere, anche solo ogni tanto, seguendo i ritmi di cui il proprio sé ha bisogno, continua ad essere un’ingiustizia che dovremmo combattere. Per un mondo più a misura di essere umano. Mi porto a casa questo, dai giorni passati a Ibiza, grazie a @cibosupersonico, @lapelvica e tutte le incredibili donne che mi hanno accompagnata. Ma anche molto altro: comunitá, amore, condivisione, rispetto, cura, compassione. Spero di saper far tesoro di questa esperienza così potente e intensa e di poterla metabolizzare, elaborare, interiorizzare e riversare nel mondo a mia volta. Abbiamo un disperato bisogno di bellezza (nella sua accezione più ampia) e del tempo per imparare nuovamente a coglierla e coltivarla.

Insomma, tanto è bastato per far storcere il naso a moltissimi utenti, che l’hanno criticata ferocemente. Le sue dichiarazioni, infatti, sono state considerate altamente offensive nei confronti di chi, una vacanza ad Ibiza, non può minimamente permettersela o di chi, a differenza sua, ha un lavoro che non gli consente di prendersi troppe libertà. In poche parole, ciò che è stato contestato maggiormente a Giorgia è stata la totale mancanza di consapevolezza del proprio privilegio. Privilegio che, invece, ha voluto far passare come atto rivoluzionario.

“Siamo tutti d’accordo nel voler chiedere a tutti i principali provider internet di negare la connettività a Giorgia Soleri? Questa fa passare una vacanza a Ibiza come atto politico e noi siamo ancora qui ad interrogarci sul reale peso della parola ‘privilegio‘”, ha commentato Fran Altomare su Twitter, ricevendo il consenso di tantissimi utenti. Durante il suo sproloquio, poi, la Soleri ha anche parlato di come questa necessità di ‘iperproduttività’ affetti maggiormente i corpi non accettati dalla società, tirando fuori un argomento che in tanti hanno ritenuto assolutamente non necessario o pertinente alla tematica in questione.

In ogni caso, c’è anche chi ha apprezzato il discorso dell’ex viaggiatrice di Pechino Express, tra cui il fidanzato Damiano David. Il leader dei Maneskin, con cui fa coppia fissa da quasi sette anni, ha poi voluto complimentare il bellissimo scatto della giovane in costume. “Bona“, ha commentato, ricevendo subito la risposta della compagna: “Io, Ibiza o entrambe?”

Damiano dei Maneski: i nuovi irriverenti tatuaggi

Basta guardarlo a petto nudo per notare come Damiano David, il frontman dei Maneskin, sia un grande appassionato di tatuaggi. Sono molti, infatti, i disegni presenti sul suo corpo, i quali nascondono diversi significati e riferimenti alla sua vita. Pochi giorni fa, il cantautore ha voluto aggiungerne altri tre alla sua numerosa collezione, rivolgendosi ad un famoso tatuatore di Copenaghen.

Il giovane ha deciso di tatuarsi tre corpi femminili in stile manga: una coniglietta, una topina ed una fata. Ma cosa rappresentano? A quanto pare, si tratta di tre famose protagoniste di hentaii giapponesi, ovvero la versione “hot” dei famosi manga. Insomma, dei tattoos decisamente originali.