Giorgia Soleri, migliore amica contro Damiano e i Maneskin: perché

È passato poco meno di un anno da quando Damiano David e Giorgia Soleri hanno annunciato la fine della storia, dopo ben 6 anni insieme. Nei primi anni, i due hanno mantenuto la loro relazione segreta. Successivamente, con l’esplosione dei Maneskin a Sanremo e all’Eurovision, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto, condividendo numerosi momenti insieme anche sui social. Tuttavia, nel giugno del 2023, si è diffuso improvvisamente un video in cui si vedeva il cantante baciare un’altra ragazza in discoteca. A seguito di ciò, Damiano ha spiegato che lui e Giorgia si erano lasciati già da alcuni giorni. Subito dopo, la Soleri ha confermato questa versione e ha aggiunto che la loro sarebbe sempre stata una relazione aperta.

Dunque, sembrava che la relazione non fosse finita con troppo risentimento. Negli ultimi mesi, Damiano David ha voltato pagina, iniziando una nuova storia con la star americana Dove Cameron, con la quale ha fatto il suo debutto sul red carpet del Met Gala, il noto evento di moda dedicato alla raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. D’altro canto, la Soleri è serenamente single, anche se non ha mai nascosto di aver sofferto a causa della rottura con il rocker. E, durante quei momenti, al suo fianco c’è sempre stata la sua migliore amica, nonché compagna di Pechino Express, Federica Fabrizio.

Federica è un’attivista molto presente sui social, dove si esprime principalmente su questioni di genere, ma anche su altri argomenti, come sulla guerra e ciò che sta accadendo in Palestina. A tal proposito, ha avuto da ridire contro gli artisti che non utilizzano la propria visibilità per denunciare le atrocità delle stragi nella striscia di Gaza. Proprio in questi giorni, sono nate molte polemiche relative a quest’argomento durante l’Eurovision Song Contest. Nonostante le presunte censure nei confronti degli altri partecipanti e la partecipazione della cantante israeliana, molti artisti artisti non si sono espressi sulla vicenda, tra cui proprio Damiano David, che con i Maneskin ha vinto la competizione nel 2021.

Il leader dei Maneskin ha solamente messo una storia per chiedere di sostenere Angelina Mango al televoto, senza pronunciarsi su altro. Dunque, alcune ore fa, Federica Fabrizio ha pubblicato una sua foto in cui appare scocciata insieme ad un messaggio arrivatole da parte di un suo seguace, con scritto: “L’ipocrisia di certi artisti nell’urlare Fu*k Putin al Coachella e poi stare zitti ora…”. Ebbene, il riferimento è proprio a Damiano che, durante un’esibizione con i Maneskin al Coachella nel 2023, aveva mandato a quel paese Putin, chiedendo la pace.