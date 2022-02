Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano sbotta con alcuni fan dei Maneskin

Giorgia Soleri, attivista, influencer e modella, non sta trascorrendo un bel periodo. La 26enne, nota al grande pubblico per essere legata a Damiano David, frontman dei Maneskin, soffre da tempo di vulvodinia, come racconta sul suo profilo Instagram diventato ormai un punto di riferimento per molte donne alle prese con la stessa battaglia. Purtroppo nell’ultimo periodo i sintomi della sua malattia sono peggiorati, tanto da costringere la Soleri a cancellare impegni lavorativi ed essere meno presente sui social. Ma c’è di più: la modella deve anche fare i conti con gli haters, tra cui molti “fan” dei Maneskin. Ecco di cosa la accusano e cosa ha detto la fidanzata di Damiano.

Nelle prime ore del mattino di oggi, 16 febbraio 2022, Giorgia Soleri ha deciso di sfogarsi su Twitter pubblicando alcuni messaggi che descrivono la sua situazione. La 26enne al momento è praticamente distrutta dai sintomi della vulvodinia, ma il suo sfogo si focalizza su altro. La Soleri ha spiegato che purtroppo, è vittima da tempo di continui attacchi di “un gruppo di persone” che non le credono e invalidano la sua malattia. Queste persone lo fanno, a quanto dice l’influencer, prendendo di mira i suoi punti deboli. “Odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco…”, ha specificato Giorgia. Si tratta di gente che minimizza il dolore che prova, rendendole la vita ancora più difficile.

non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti deboli. — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) February 16, 2022

e spero che queste parole non vengano rigirate. non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica. ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di dimostrare quanto e come sto male, giudizi su come reagisco… https://t.co/4swq9r3sAL — SOLE ✨ (@giorgiasoleri) February 16, 2022

Giorgia Soleri, chi la prende di mira? I tweet

La Soleri ha combattuto a lungo per far sì che malattie simili a quella da cui è affetta da anni vengano notate e curate a dovere. Anche grazie al suo continuo impegno per questa causa disturbi come questo stanno pian piano venendo riconosciuti dalla legge.

La situazione di Giorgia, però, è aggravata adesso dalla sua fama, guadagnata soprattutto grazie al legame con Damiano. La Soleri e David stanno insieme da quasi 5 anni ma hanno reso nota la loro love story soltanto nel 2021, dopo la vittoria a Sanremo dei Maneskin. Il successo, si sa, porta vantaggi e svantaggi. Per la 26enne, suo malgrado, i lati negativi di essere un personaggio pubblico oggi sembrano essere più numerosi di quelli positivi.

Qualche tempo fa la modella ha riportato, sempre sul suo profilo Twitter, alcuni tweet di un gruppo di “fan” della band romana che hanno messo in dubbio l’esistenza stessa della malattia della Soleri, accusandola addirittura di fingere solo per stare al centro dell’attenzione soprattutto nei momenti in cui il suo fidanzato è lontano.

haters gonna hate and that's it but can we just eliminate this kind of 'fans' from the fandom pls? since i've seen this kind of s for weeks and some of my moots are in common? a look at their follows, comments and like should be enough. pic.twitter.com/TqpToEhgEr — ???????????????? ZITTI E BUONI come stile di vita (@Van3ss4V) February 10, 2022

Questi messaggi ignobili hanno sottolineato il fatto che la Soleri fosse in ottima forma durante l’ospitata dei Maneskin a Sanremo 2022, e “casualmente” oggi stia peggio “improvvisamente”. Molto probabilmente, quindi, la modella si riferisce proprio a parole del genere che, oltre a denotare ignoranza sul tema, ovviamente la feriscono nel profondo.