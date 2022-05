Giorgia Soleri infuriata con Storie Italiane, il caso: “Non sono la fidanzata di”

L’attivista si sfoga su Instagram per il trattamento che le è stato riservato nella trasmissione di Rai Uno, ecco cosa è successo e come ha reagito

Questo pomeriggio i telespettatori di Rai Uno hanno assistito ad una lunga intervista a Giorgia Soleri nel salotto televisivo di Storie Italiane. L’invito da parte della conduttrice Eleonora Daniele era legato alle lotte che la giovane sta combattendo da ormai diverso tempo per far riconoscere la vulvodinia, malattia di cui soffre, come patologia invalidante da parte del nostro sistema sanitario.

Le battaglie di Giorgia Soleri hanno portato, alla fine, ad un risultato concreto. Nei giorni scorsi, l’attivista è riuscita a portare in Camera e Senato la proposta di legge per cambiare lo status di questa malattia. La speranza è che così tutte le donne che ne soffrono potranno essere seguite e curate nella maniera corretta.

L’ospitata da Eleonora Daniele, in ogni caso, è stata anche l’occasione per Giorgia Soleri di presentare il suo primo libro. Da pochi giorni è infatti disponibile in tutte le librerie il nuovo volume di poesie dell’attivista, La Signorina Nessuno. L’opera è una raccolta di pensieri poetici dove Giorgia Soleri va “alla riscoperta di sé e dei legami tra esseri umani”.

In linea generale, l’intervista è filata liscia. Non ci sono stati scontri particolari, battibecchi, al contrario la Daniele è stata particolarmente accomodante nei confronti di una persona che, dopo tutto, soffre di una condizione molto dura. Eppure, a telecamere spente, Giorgia Soleri ha deciso di far scattare la polemica via social. Tutto è legato al particolare trattamento che le è stato riservato nei sottopancia della trasmissione.

In molti conoscono Giorgia Soleri (più che per il suo impegno da attivista e per l’attività di influencer e divulgatrice) per la sua relazione con Damiano David dei Maneskin. Una relazione che i mezzi di comunicazione troppo spesso mettono al centro del discorso, facendo passare la ragazza semplicemente per “la fidanzata di Damiano”. Queste, per l’appunto, le parole in sovraimpressione che tanto hanno infastidito le fan di Giorgia Soleri, ma anche la stessa attivista. Terminata la trasmissione, l’influencer ha condiviso le immagini della sua intervista, ironizzando sul modo in cui è stata chiamata.

Ripostando la pagina “La donna a caso”, Giorgia Soleri ha lasciato un commento acido. “Ma non sono senza nome! Sono la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome” ha scritto l’attivista. Nelle Stories successive ha proseguito con la sua invettiva, condividendo i messaggi privati delle fan che erano rimaste male per questo trattamento “sessista”.