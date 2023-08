Giorgia Soleri, il padre sta molto male: “Per me un doppio trauma”

Giorgia Soleri è da sempre molto attiva sui social, in modo particolare sul suo profilo Instagram dove può vantare un seguito di più di 800mila persone. L’attivista solitamente usa la piattaforma per condividere alcuni estratti della sua quotidianità, parlare di trucco e di bellezza o per diffondere la sua lotta contro la malattia di cui soffre, la vulvodinia. A tal proposito, recentemente è riuscita a portare una proposta di legge all’attenzione del Parlamento proprio per far riconoscere la sua patalogia. Tuttavia, negli ultimi giorni, la Soleri non è stata molto attiva sui social, il che ha fatto allarmare subito i suoi fan. Per questo, ieri 6 agosto, l’ex partecipante di Pechino Express ha voluto spiegare cosa fosse successo.

Giorgia ha iniziato il suo racconto nelle Instagram Stories ringraziando tutti i suoi seguaci per i tantissimi messaggi di vicinanza e di affetto ricevuto. In tanti di loro, temevano fosse successo qualcosa alla mamma dell’influencer, ma, in realtà, non sarebbe lei colei che ha portato la Soleri ad allontanarsi dai social. Bensì, il motivo di tale assenza sarebbe il difficile stato di salute del padre. L’uomo, infatti, è stato ricoverato in ospedale da un paio di settimane. Giorgia pensava che il tutto si sarebbe risolto in fretta, ma invece la situazione è peggiorata e il papà è stato operato d’urgenza. Proprio per questo, in questo momento, la Soleri ha deciso di rimanere a Milano e di non tornare a Roma, dove adesso vive.

Inoltre, il rapporto tra Giorgia e il padre è molto complicato. Se il legame con la madre è sempre stato forte e consolidato, totalmente diverso è quello con il papà. Per diverso tempo, infatti, l’uomo è stato totalmente assente dalla vita di Giorgia, il che ha causato delle grandi ferite in lei. Improvvisamente, poi, qualche tempo fa, si presentò alla presentazione del suo libro di poesie. Da lì, i due hanno cercato di ricostruire la loro relazione. Nonostante non l’avesse ancora perdonato del tutto, l’attivista aveva ammesso di aver compreso i problemi psicologici che l’avevano portato a comportarsi in un determinato modo.

A causa del loro legame complicato, Giorgia ha sempre avuto paura di non riuscire a chiarirsi con lui prima che morisse. Per questo, adesso, sta cercando di dedicare più tempo possibile a suo padre, standogli vicino in questo complicato e difficile periodo: