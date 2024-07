Giorgia Soleri, è morto il padre: “L’ho incontrato 2 giorni fa”

Grave lutto per Giorgia Soleri, per anni fidanzata con Damiano David dei Maneskin. L’influencer, lungo la giornata di sabato 27 luglio, ha pubblicato sui suoi profili social un post in cui ha reso noto che nelle scorse ore è morto suo padre. La giovane ha spiegato che fino all’ultimo al genitore è stata accanto sua zia. Inoltre ha raccontato che l’ultima volta che ha visto il papà è stato due giorni fa. L’uomo era malato da tempo. Un anno fa la Soleri aveva narrato che il genitore era stato operato d’urgenza, ma che purtroppo i problemi di salute persistevano.

Giorgia Soleri, triste annuncio: è deceduto il padre

“Se n’è andato mio papà. Al suo fianco c’era mia zia, la persona che più gli è stata accanto anche in vita. Ci eravamo visti due giorni fa e quando salutandolo gli ho detto “dai, ci vediamo la settimana prossima”, aveva risposto consapevole: “Eh, speriamo””. Così la Soleri nell’annunciare la scomparsa del genitore. Poi ha aggiunto che suo padre aveva capito che la situazione era molto tragica: “Già immaginava che non ci sarebbe arrivato. Mi solleva però sapere che le ultime parole che gli ho detto, stringendogli la mano, sono state “ti voglio bene””.

L’influencer ha successivamente postato una seconda storia in cui ha condiviso un brano dei Rolling Stones, Streets of Love, canzone amata dal padre. “Mi piace ricordarlo così, con uno dei gruppi che ha fatto da colonna sonora alla sua vita difficile”, ha concluso la Soleri.

In passato l’ex compagna di Damiano David aveva parlato in diversi frangenti del rapporto con la figura paterna, spiegando che il legame era stato molto complicato con il genitore. Una delle ultime volte in cui confidò le sue riflessioni sul tema fu quando l’uomo fu operato d’urgenza. Così si espresse la Soleri:

“Chi mi segue da un po’ di tempo sa che ho un rapporto estremamente complesso con il mio papà. Quindi è doppiamente complicato questo momento. Ho passato gli ultimi 10 anni della mia vita a essere terrorizzata che il mio papà morisse prima di riuscire a chiarire il rapporto con lui, che è l’unico argomento che nei 12 anni di psicoterapia non sono mai riuscita ad affrontare: il grande trauma della mia vita”.

Chi è Giorgia Soleri: la storia con Damiano e l’endometriosi

Giorgia Soleri è nata il 3 gennaio 1996 a Milano. Dopo aver trascorso i suoi primi anni in Brianza, è tornata nel capoluogo lombardo. Quindi si è trasferita a Roma. E proprio nella Capitale ha conosciuto Damiano David, quando ancora non era una star. I due hanno condiviso una lunga relazione, conclusasi lo scorso anno, dopo che sono uscite foto inequivocabili di lui in compagnia di un’altra donna. A quel punto la Soleri ha raccontato che con il rocker ha vissuto una love story “molto aperta”.

Specializzata in photomodeling, fa parte dell’agenzia romana Deck Communication. Nel 2021, l’influencer si è sottoposta ad un delicato intervento per endometriosi, narrando ai suoi seguaci il percorso post-operatorio e sensibilizzando poi sulla malattia cronica.