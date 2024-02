Giorgia Soleri, cotta (non ricambiata) per Ghali: “È dal 2017 che…”

Giorgia Soleri senza filtri su Instagram. L’influencer e attivista ha risposto a chi l’ha presa in giro per la sua presunta somiglianza con la mamma di Ghali. Poi, ha svelato un inaspettato retroscena: ha un debole per il quarto classificato a Sanremo 2024 sin dal 2017.

L’ex fidanzata storica del frontman dei Maneskin Damiano David torna a far parlare di sé. Nelle ultime ore, alcuni fan hanno segnalato alla Soleri la sua somiglianza con la madre di Ghali, il rapper milanese tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La risposta di Giorgia non si è fatta attendere.

Sul suo profilo Instagram, infatti, sono immediatamente spuntate delle storie in cui la ragazza svela ai followers di non essersela presa per la somiglianza con una donna più grande di lei. Anzi, coglie l’occasione per confessare l’interesse nei confronti di Ghali:

Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata con una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata così purtroppo.

Queste le parole di Giorgia che accompagnano il repost di uno scatto in cui il rapper di origini tunisine bacia sua madre.

Durante la giornata di ierim, poi, l’influencer ha continuato ad aggiornare il suo profilo con altri screenshots di segnalazioni che associavano il suo volto a quello della mamma del cantante di Casa Mia, commentando:

Io ho i DM pieni zeppi di messaggi così, quindi se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata.

Giorgia ha quindi confessato di provare un certo interesse per Ghali. Ha anche svelato di scrivere al rapper dal 2017, mostrando gli screen della conversazione dove si può notare che non ha mai ricevuto risposta:

È dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo c**ata di striscio

Il caso ha scatenato non pochi commenti sui social, da chi trova imbarazzante l’uscita dell’influencer, a chi invece ora sogna una vera e propria love story tra Giorgia Soleri e Ghali.

Qualcuno ha addirittura notato che – nonostante sia vero che la ragazza invia messaggi al rapper dal 2017 – dagli screenshots pubblicati nelle storie si vede che Giorgia segue l’artista su Instagram solo dal 2024, insinuando quindi che la creator non sia una vera appassionata della musica del cantante affermatosi nella scena rap già nel 2015.

Questo però non rende false le affermazioni dell’ex di Damiano David, che sembra veramente determinata a conquistare il cuore di Ghali, nonostante questo sembra essere già occupato da un’altra donna, la stilista bresciana Camilla Venturini con la quale il rapper condivide la vicinanza alle tematiche sociali.

Giorgia Soleri e la rottura con Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri cerca un nuovo amore dopo la lunga storia d’amore che l’ha legata al frontman dei Maneskin per 6 anni. I due si erano conosciuti nel 2014, per poi iniziare a frequentarsi nel 2017 e rendere pubblica la relazione nel 2021. Avevano fatto sognare i fan con le loro foto e le loro dichiarazioni d’amore, tra cui il brano Coraline, che Damiano aveva scritto per l’attivista. La magia era svanita lo scorso agosto con la pubblicazione di un video in cui il cantante romano baciava un’altra donna in discoteca a Ibiza.

Da lì, l’annuncio della rottura e la decisione di intraprendere due strade diverse. Mentre Giorgia Soleri sembra ancora essere single, Damiano David è attualmente fidanzato con l’attrice Dove Cameron, ma ha confessato tempo fa al podcast BSMT che non rinnega la storia con l’influencer, senza la quale, probabilmente, sarebbe morto.