Ghali censurato dalla Rai: arriva il contrattacco di Fabio Fazio

Ghali è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante si è posizionato al quarto posto con il suo brano “Casa mia”, raggiungendo grande successo di pubblico e critica. Ma, Ghali non ha portato solo la sua musica sul palco dell’Ariston, bensì anche un messaggio di pace. Oltre ai chiari riferimenti all’attualità e alla politica nel testo della sua canzone, nella finale ha pronunciato una frase ben precisa in riferimento a Gaza. “Stop al genocidio”, ha detto alla fine della sua ultima performance accompagnato da Rich Ciolino, “l’alieno” con cui il rapper guarda la Terra.

Nonostante l’intervento contrario dell’ambasciatore israeliano, Ghali ha ribadito la sua posizione nella puntata di Domenica In andata in onda ieri, 11 febbraio. Il cantante ha difeso la sua denuncia, chiarendo che ciò che sta accadendo è partito ben prima del 7 ottobre. Tuttavia, l’amministratore delegato della Rai, non ha affatto gradito queste parole e ha mandato in diretta un comunicato da far leggere a Mara Venier. L’Ad ha sottolineato la sua vicinanza al popolo israeliano, così da assicurarsi di non incrinare il rapporto in seguito alla nota dell’ambasciatore.

La conduttrice veneta ha poi aggiunto di condividere queste parole, scatenando fischi da parte del pubblico dell’Ariston e un’ondata di critiche social. Inoltre, diversi utenti hanno notato una presenza molto ridotta di Ghali nel “Dietrofestival“, ovvero il riassunto dei momenti più salenti del Festival e del suo dietro le quinte, trasmesso ieri sera su Rai 1. Secondo alcuni, la scelta non è stata casuale, bensì una censura precisa del cantante da parte dell’azienda. Ebbene, a seguito di queste polemiche, è arrivato il contrattacco di Fabio Fazio.

Poco fa, il profilo ufficiale di “Che Tempo che Fa” ha annunciato che domenica prossima, 18 febbraio, Ghali sarà ospite del talk show sul Nove. Il post è stato immediatamente invaso da commenti di supporto nei confronti del cantante e di complimenti per il conduttore, elogiandolo per aver scelto di dare voce al rapper dopo l’ingiusto trattamento della Rai. A questo punto, non resta che attendere qualche giorno per vedere l’esibizione e l’intervento di Ghali da Fabio Fazio.