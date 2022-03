Giorgia Soleri a Le Iene contro i tabù sui peli: rammarico dopo la puntata

Giorgia Soleri a Le Iene cerca di rompere il tabù sulla depilazione. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin dice sì alla libertà di non depilarsi. Ogni donna dovrebbe essere libera di non depilare alcune parti del proprio corpo senza essere derisa. Ad affrontare questo argomento ci ha pensato, appunto, il programma di Italia 1, con il servizio andato in onda ieri sera che ha generato non poche polemiche sul web. Come si poteva immaginare, non tutti condividono il messaggio lanciato dall’influencer.

Alessandro Onnis a Le Iene ha portato avanti il servizio dedicato a tutte quelle donne che scelgono di non depilarsi. Tra le blogger italiane intervistate che hanno preso questa decisione ci sono Giulia Zolino e Paola Maugeri. Oggi a fare una riflessione sul servizio ci pensa una di loro, Giorgia Soleri. Aveva già annunciato sui social network che nella serata di ieri sarebbe stata protagonista di questo importante servizio sulla libertà di non depilarsi. Non solo, la Soleri si è già mostrata diverse volte con i peli sotto le ascelle.

Arrivare a eliminare determinati tabù nella società è abbastanza complicato. Ma Giorgia non si ferma e porta avanti le sue battaglie, commentando assiduamente sui social. Ed ecco che la fidanzata di Damiano dei Maneskin ci mette la faccia sul piccolo schermo per contrastare i tabù legati alla depilazione. Nel corso del servizio de Le Iene, Giorgia Soleri mostra anche i peli sulle gambe, proprio per far sì che tutto questo possa un giorno rappresentare la normalità.

I commenti negativi non sono tardati ad arrivare. Si è accesa una polemica sul web tra chi critica apertamente la scelta di una donna di non depilarsi determinate parti del corpo e chi invece sostiene la libertà di scelta. Scegliere quali zone depilare dovrebbe essere oggi una cosa normale, eppure non lo è affatto e si nota tra i vari commenti che la stessa influencer condivide.

Con una serie di screenshot dimostra il disprezzo da parte di alcuni utenti sui social. “Milioni di anni di evoluzione per poi tornare indietro e ricoprirsi di pelo”, “Che orrore”, “La libertà è un’altra cosa, qua si tratta di femminilità. E in questo modo non c’è”, “Le donne che non si depilano fanno vomitare”. Questi sono solo alcuni dei commenti negativi e, ovviamente, non mancano quelli di sostegno.

La donna dovrebbe avere la stessa libertà della donna in fatto di peli: questo è il messaggio. Ma non tutti sembrano essere d’accordo. Ed ecco che dopo la messa in onda della puntata de Le Iene, Giorgia Soleri condivide un messaggio di rammarico al riguardo. Parole di delusione, visto che ancora una volta le persone sono più portate a commentare negativamente qualcosa, piuttosto che combattere per dare importanza a problematiche serie.

“Riflessione del giorno: se la gente si indignasse del mancato riconoscimento della vulvodinia e dell’endometriosi come si indigna per due peli sul corpo altrui, a quest’ora probabilmente avremmo già leggi e tutele per chi ne soffre”

La fidanzata di Damiano David, non solo fa notare che il messaggio di libertà legato alla depilazione femminile ha creato il caos, ma tenta ancora una volta di aprire gli occhi su una tematica spesso trascurata. Il riconoscimento di vulvodinia ed endometriosi è una cosa su cui Giorgia lotta in prima persona.

Utilizza i social e ogni occasione per dare importanza a questo argomento, di cui lei sa molto. Infatti, prova sulla sua stessa pelle cosa significa avere questo genere di problemi e non essere creduti e ascoltati.