Giorgia Soleri tona sui social dopo l’operazione: i segni dell’intervento

Giorgia Soleri, la compagna di Damiano David dei Maneskin, è tornata sui social per aggiornare i suoi fan sul suo stato di salute. La ragazza si è sottoposta negli ultimi giorni ad un delicato intervento di endometrosi, una patologia che affligge tante donne.

Nelle ultime ore la Soleri ha pubblicato alcuni scatti che mostrano i segni dell’operazione appena subita: i cerotti dovuti alla laparospopia. Al fianco della ragazza c’è sempre la madre, che la assiste in tutto questo percorso. Lo scopo della compagna del cantante Damiano David è quello non tanto di raccontare la sua vicenda personale, quanto sensibilizzare i fan su un tema che ancora non è sufficientemente trattato e diffuso.

L’endometriosi è infatti una patologia di cui soffrono milioni di donne nel mondo. Spesso però non è facile riuscire ad ottenere una diagnosi di questo tipo. Come ha riferito anche la Soleri, i medici a cui si era rivolta inizialmente avevano preso i suoi disturbi per altro.

Giorgia non finirà mai di dire che l’endometriosi è una malattia cronica ed invalidante, sotto diagnosticata. Nei suoi ultimi post su Instagram, la ragazza ha ricordato anche tutto le conseguenze che le ha portato la malattia, come svenimenti, dolori lancinanti all’addome, vomito e forti emorragia durante il ciclo.

Lei stessa prima di sottoporsi all’operazione rivelava che quando finiva l’effetto dei farmaci, faticava a respirare a pieni polmoni. Si sentiva come un vaso rotto. La giovane ha sensibilizzato le sue fan anche rispetto ad un’altra malattia di cui soffre, ovvero la vulvodinia.

Si tratta di una malattia che riguarda gli organi genitali, Grazie al suo impegno di sensibilizzazione, è stata fatta anche una proposta di legge in Parlamento. Ancora oggi, purtroppo, tale patologia non è riconosciuta dal Servizio Sanitario Nazionale.

Si rende invece necessario un riconoscimento ufficiale per fare in modo che tutte le donne che ne soffrono possano accedere a diagnosi e cure. L’impegno di Giorgia nel divulgare queste informazioni sarà sicuramente di grande aiuto per le tante fan che la seguono.