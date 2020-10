Giorgia Rossi assente a Pressing: la giornalista è positiva al Coronavirus

La conduttrice Mediaset ha contratto il Covid-19: a dare l’annuncio la diretta interessata via Instagram. La 33enne non potrà condurre il programma sportivo in onda su Italia Uno.

Il Coronavirus dilaga tra i personaggi del mondo televisivo. Anche Giorgia Rossi, giornalista Mediaset, ha contratto il maledetto virus. È stata la stessa conduttrice ad annunciarlo sui social network, sui rispettivi profili Instagram e Twitter. La giovane è in quarantena e per questo non potrà condurre le prossime puntate di Pressing Serie A, il format di informazione calcistica in onda ogni domenica sera in seconda serata su Italia Uno.

Giorgia Rossi non ha chiarito il suo stato di salute: non ha infatti specificato se è del tutto asintomatica o se ha dei leggeri sintomi. La bionda conduttrice ci ha però tenuto a precisare che è a casa ed è sotto osservazione medica. La Rossi ha poi invitato tutti a stare attenti e a seguire le regole anti-Coronavirus.

Ad oggi non è noto chi prenderà momentaneamente il posto di Giorgia Rossi a Pressing Serie A. Molto probabilmente la presentatrice verrà sostituita da un collega della redazione della trasmissione Mediaset. Giorgia, dal canto suo, ha già fatto l’in bocca al lupo a chi prenderà il suo posto per le prossime settimane.

Di sicuro la Rossi non condurrà Pressing Serie A da casa come fatto da Carlo Conti per Tale e Quale Show, nella puntata trasmessa su Rai Uno venerdì 30 ottobre 2020.

In questi giorni tanti personaggi famosi hanno annunciato di avere il Covid-19. Solo per citare alcuni: Paola Perego, Carlo Conti, Gerry Scotti, Ornella Vanoni, Stephen Amell, Selvaggia Roma, Rocco Siffredi, Valentino Picone.

Chi è Giorgia Rossi

Classe 1987, Giorgia Rossi è nata e cresciuta a Roma. Dopo la gavetta a Roma Channel, ha iniziato a lavorare a Sky e a Rai Sport. Nel 2013 il trasferimento a Mediaset, che le ha regalato la grande popolarità.

È stato il volto di tanti programmi incentrati sul mondo del calcio: Tiki Taka, Premium Champions, Domenica Premium, Mondiali Mediaset Live, Balailaka, Aspettando Pressing, Pressing.

Dietro le quinte delle varie trasmissioni Giorgia Rossi ha trovato pure l’amore: da anni è legata sentimentalmente al collega Alessio Conti. In passato si è parlato di un flirt tra la Rossi e il calciatore Pjanic ma i due hanno prontamente smentito.