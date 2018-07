Giorgia Rossi e il fidanzato Alessio Conti: “Lavorare insieme è bellissimo”

Giorgia Rossi fidanzata con Alessio Conti: amore a gonfie vele tra i due

Procede a meraviglia la storia d’amore tra Giorgia Rossi e Alessio Conti, i due giornalisti sportivi di Mediaset. L’amore è sbocciato proprio dietro le quinte dei programmi tv e non accenna a diminuire. Lavorare insieme non è un ostacolo per Giorgia e Alessio che, al contrario, trovano entusiasmante condividere la stessa passione. Quella per il calcio, che ha condizionato la vita di entrambi e ha segnato il primo incontro tra la Rossi e Conti. “Ci siamo conosciuti al lavoro, io ero una rompiscatole perché gli chiedevo sempre di aiutarmi per migliorarmi. Inizialmente è stata la persona con la quale mi confrontavo calcisticamente e alla fine, dopo vari confronti, l’ho fregato”, ha raccontato la bionda conduttrice al settimanale Sono.

Il fidanzato di Giorgia Rossi è il collega Alessio Conti

“Lavorare insieme? Per me è bellissimo perché abbiamo raggiunto il nostro equilibrio. A volte può sembrare strano, ma nei momenti più complicati, quando sei più nervoso o arrabbiato, ti capisci e puoi sfogarti. E poi condividi anche gli attimi più belli perché sai di cosa parli. Ma non stiamo sempre insieme, lui viaggia spesso”, ha precisato Giorgia Rossi. E per i Mondiali di calcio 2018 i due si sono divisi: lei è rimasta a Milano per condurre gli approfondimenti calcistici Mediaset mentre Alessio è volato in Russia in qualità di inviato. Nonostante la distanza, non c’è gelosia nella coppia. “No gli do modo di essere geloso”, ha assicurato Giorgia.

Giorgia Rossi e Pjanic non sono mai stati insieme

Innamorata di Alessio Conti, Giorgia Rossi ha di recente smentito il gossip su Pjanic, il giocatore della Juventus con il quale avrebbe avuto una relazione amorosa qualche anno fa, quando giocava nella Roma. “Non sono mai stata fidanzata con Pjanic. Non è vero nulla di quello che è stato scritto. Con il mio compagno ci facciamo tante risate su questo gossip”, ha puntualizzato Giorgia Rossi.