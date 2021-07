Giorgia Rossi a Dazn: in stand by il progetto col fidanzato Alessio Conti

Svolta nella carriera di Giorgia Rossi. Dopo otto anni la giornalista e conduttrice ha lasciato Mediaset per approdare sulla piattaforma streaming Dazn. Una decisione importante per la carriera della 34enne: da agosto e per il prossimo triennio il campionato di calcio di Serie A verrà trasmesso per la prima volta integralmente su Dazn.

Una sfida stimolante che ha spinto Giorgia Rossi a mollare Mediaset, dove ha ottenuto la grande popolarità, e a diventare la nuova collega di Diletta Leotta, la prima a credere nel nuovo progetto di Dazn. Proprio in vista di questa importante avventura lavorativa Giorgia ha messo in stand by un altro grande progetto: quello di mettere su famiglia con il fidanzato Alessio Conti.

A Diva e Donna la Rossi ha raccontato:

“Io e Alessio stiamo insieme da sei anni e mezzo. Mi ha colpito per la sua gentilezza e i valori: abbiamo cominciato a convivere da subito e avevamo anche un progetto di famiglia che per ora abbiamo messo in stand by per la mia nuova avventura. La nostra è una storia solidissima, un vero pilastro”

Per approdare a Dazn Giorgia Rossi ha letteralmente stracciato il contratto a tempo indeterminato che aveva con Mediaset, dove è cresciuta professionalmente. Una scommessa che fa sentire la giornalista viva ed entusiasta, tanto che non vede l’ora di mettersi alla prova con questa nuova sfida.

Giorgia Rossi ha spiegato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Ho voglia di novità e di rompere un po’ gli schemi facendo uscire la parte più frizzante di me e sperimentando anche un modo di raccontare il calcio diverso anche se sempre rispettoso della tradizione”

Chi è il fidanzato di Giorgia Rossi

Alessio Conti è un giornalista sportivo di 45 anni. È uno dei tanti stimati professionisti di Sport Mediaset. L’incontro con Giorgia Rossi è avvenuto proprio nell’azienda del Biscione. Come raccontato dalla bionda presentatrice, tra un consiglio lavorativo e un’opinione calcistica è sbocciato l’amore.

Lavorare insieme non è mai stato un problema per Giorgia Rossi e il fidanzato Alessio Conti, anzi. Condividere la stessa passione, quella per il calcio, è stato un forte collante per la coppia. Un modo per capirsi di più, soprattutto nei periodi di maggior stress, quelli più complicati che capitano in ogni professione.

In passato si è parlato a lungo di un flirt tra Giorgia Rossi e il calciatore del Barcellona Miralem Pjanic. Gossip nato nel periodo in cui il centrocampista giocava nella Roma e del tutto infondato. La Rossi ha assicurato di aver incontrato il giocatore sempre e solo in occasioni professionali.