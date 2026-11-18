Giorgia Palmas si appresta a diventare mamma per la terza volta. La scorsa estate, a gran sorpresa, ha annunciato insieme al marito Filippo Magnini di essere incinta. La notizia è arrivata inaspettatamente, vista anche l’età della showgirl. L’ex velina ha 44 anni. Si tratta di un periodo della vita in cui non è facile rimanere in dolce attesa. E infatti lei stessa, inizialmente, era sicura che non fosse in corso una gravidanza, bensì una perimenopausa. Una convinzione maturata dopo un ritardo di 11 giorni. Ma quella convinzione si è rivelata errata: nel suo corpo aveva già iniziato a crescere un bebè. A raccontare i dettagli della vicenda è stata la diretta interessata in un’intervista concessa a Martina Pascutti e Sara Ventura al podcast Mum Impossible.

Giorgia Palmas incinta del terzo figlio a 44 anni: “Pensavo di essere in perimenopausa”

Palmas ha rivelato che due anni fa, d’accordo con il marito, ha provato ad avere il terzo figlio (è già mamma di Mia, nata nel 2020 dalla relazione con Magnini, e di Sofia, venuta alla luce nel 2008 dalla storia con Davide Bombardini). Tuttavia, allora, non è arrivato il risultato sperato. Una delusione presa con filosofia da entrambi. “Eravamo consci del fatto che qualora fosse successo saremmo stati veramente pazzi di gioia – ha spiegato l’ex velina – Non è successo due anni fa, abbiamo iniziato, diciamo, quel discorso della serie ‘se è destino sarebbe fichissimo, sarebbe bellissimo’. Non è successo, evidentemente non era destino, ma eravamo felici, avevamo il nostro equilibrio, la nostra famiglia, le ragazze stupende e quindi sono passati poi questi due anni”.

L’estate scorsa il colpo di scena. Palmas ha avuto un ritardo di oltre dieci giorni e ha pensato che dovesse affrontare la perimenopausa, ossia il periodo di transizione biologica che precede la menopausa: “Quando io ho avuto questo ritardo ho pensato: ’44 anni… sarà un avviso di perimenopausa, ci sta’. Vi dico anche la verità, io ho accumulato 11 giorni di ritardo, pensando e riflettendo su questo passaggio della vita”. In quei giorni Magnini non si trovava a Milano.

Il test di gravidanza effettuato quando Filippo Magnini non era in casa

Giorgia ha così deciso di farsi consigliare da sua madre, chiedendole di comprarle un test di gravidanza. Ma non perché credeva di aspettare un figlio. Il suo intento era anticipare ciò che la sua dottoressa le avrebbe probabilmente suggerito: “Io ho detto a mia mamma: ‘Comprami un test. Il discorso è che lunedì chiamo la dottoressa, mi dirà che lo devo fare per prassi e io le dirò che l’ho già fatto'”. Inoltre l’ex velina ha chiesto consigli alla madre su come affrontare la situazione di un’eventuale perimenopausa. E invece è finita come tutti sanno: il test di gravidanza ha dato esito positivo.

Palmas, nei giorni scorsi, ha riferito che darà alla luce il bebè (si tratta di un maschietto), a marzo 2027. Si sottoporrà a un parto cesareo programmato. Della gravidanza è stato svelato tutto, tranne un dettaglio: il nome che verrà dato al neonato. Al momento non è ancora stato deciso da mamma e papà. Marzo non è lontano, ma nemmeno vicinissimo: c’è tutto il tempo per la scelta.