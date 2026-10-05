Giorgia Palmas è incinta, l’annuncio con Filippo Magnini tra “stupore” e “sorpresa”

Giorgia Palmas è incinta, con Filippo Magnini aspetta il secondo figlio. Per la showgirl si tratta della terza maternità. Ad annunciare la dolce attesa è stata la stessa coppia, attraverso un post pubblicato su Instagram. L’ex nuotatore e l’ex velina, entrambi 44enni, hanno diffuso uno scatto in cui si vede lui baciare il pancione di lei. A giudicare dalla rotondità, la gravidanza non sarebbe in corso da poche settimane.

Giorgia Palmas è incinta, l’annuncio congiunto con il marito Filippo Magnini

“La Vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di Amore, di stupore, di emozione, di felicità. Siamo grati alla Vita per questa nuova Vita”, hanno scritto Magnini e Palmas a corredo di alcune foto in cui si nota il pancione dell’ex velina.

“E adesso non ci resta che aspettare il momento più bello… Non vediamo l’ora di conoscerti, ti aspettiamo con tutto il nostro Amore”, hanno concluso. In alcune foto appaiono anche la figlia Mia e Sofia, la primogenita di Palmas nata dalla precedente relazione della showgirl con Davide Bombardini.

Per il momento Giorgia e Filippo hanno preferito non rendere noti altri dettagli. Non hanno infatti svelato il sesso del bebé e nemmeno il nome. Il nascituro o la nascitura arriva dopo la venuta alla luce di Mia nel 2020. Sofia è invece nata nel 2008.

Le reazioni dei vip alla notizia della gravidanza dell’ex velina

La notizia della gravidanza è stata salutata da una miriade di fan con entusiasmo. Tanti anche i vip che hanno commentato euforicamente l’annuncio della dolce attesa. Tra questi figurano Lorella Cuccarini, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Costanza Caracciolo, Marco Fantini, Alena Seredova, Elena Barolo, Francesca Barra, Pasquale La Rocca, Andrea Dianetti e Luca Favilla.

Le tappe della love story

Giorgia Palmas e Filippo Magnini fanno coppia da circa otto anni. La scintilla è scoccata nel 2018 quando entrambi erano reduci da rotture sentimentali importanti. Lei aveva chiuso con Vittorio Brumotti, mentre lui si era messo alle spalle la turbolenta relazione con la collega di vasca Federica Pellegrini. L’addio fu segnato da veleni e attacchi. Ancora oggi tra la ‘Divina’ e l’ex nuotatore non scorre buon sangue.

Dopo aver iniziato a frequentarsi grazie ad amici in comune, Filippo e Giorgia hanno subito compreso che erano fatti l’una per l’altro. E infatti sono sempre stati apparsi affiatati e il loro legame, almeno per quanto noto, non ha mai attraversato periodi difficilissimi. La love story è culminata con il matrimonio con rito civile nel 2021. Per via delle restrizioni post Covid, allora i neosposi organizzarono una cerimonia intima. L’anno successivo hanno invece festeggiato il matrimonio religioso, con un party sul lago di Como.