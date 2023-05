Giorgia Palmas e Magnini salvano la vittima di un furto: dettagli

Un insolito evento ha coinvolto Filippo Magnini e Giorgia Palmas oggi, 27 maggio, a Milano, verso le due di pomeriggio. La coppia stava godendosi un pranzo in uno dei locali vicino all’Arco della Pace, a pochi passi dagli studi della Rai. Mentre erano seduti, l’ex nuotatore e l’ex velina sono stati testimoni di una scena di furto: hanno, infatti, sentito le urla di una passante che stava cercando di lottare contro una borseggiatrice per tenere la sua borsa. Vedendo la donna in difficoltà, Filippo e Giorgia hanno deciso di intervenire prontamente.

Filippo e Giorgia, infatti, si sono subito alzati per andare verso la ladra. Grazie al loro aiuto, sono riusciti a salvare la donna e a bloccare la delinquente. Dopodiché, l’hanno consegnata ai poliziotti della volante. La vittima aveva subito notato i movimenti sospetti di Ramona mentre tentava di rubarle la borsa. Per questo, la passante aveva reagito d’istinto e aveva iniziato a urlare per chiedere aiuto. Fortunatamente, è stata prontamente sentita dalla Palmas e Magnini, che non ci hanno pensato due volte ad aiutare la signora.

La vittima era una turista francese di 51 anni, mentre la borseggiatrice ha il nome di Ramona F.S. A quanto pare, la ladra è una 62enne di origini cubane con già precedenti all’attivo. Dopo aver svolto tutte le procedure con i poliziotti (che hanno indagato per tentato furto Ramona), la turista è subito andata a ringraziare Magnini e Palmas. Grazie al loro intervento, la donna è stata presa e lei ha potuto riavere la sua borsa.

Un gesto veramente nobile quello di Filippo e Giorgia, nel bel mezzo di una Milano che ormai è sempre più in pasto ai borseggiatori ed alle borseggiatrici. Sono molti, infatti, i personaggi pubblici ad aver parlato pubblicamente della difficile situazione presente nel capoluogo della Lombardia, dove i furti sono ormai all’ordine del giorno. Ad ogni modo, per ora, Filippo Magnini e Giorgia Palmas non hanno ancora commentato la vicenda pubblicamente. Neanche sui loro profili Instagram, dove sono solitamente molto attivi, hanno scritto nulla.