Giorgia Palmas e Magnini: perché è finita con gli ex Brumotti e Pellegrini

Giorgia Palmas, che ha raggiunto la notorietà nel ruolo di velina di Striscia la Notizia (2002-2004), da tre anni è legata sentimentalmente al nuotatore Filippo Magnini. Pochi giorni fa, più precisamente il 15 marzo, la coppia ha festeggiato il terzo anniversario di fidanzamento, con tanto dedica zuccherosa social per ricordare la data speciale. La modella sarda 39enne da quando ha intrapreso la love story con Magnini è letteralmente rinata in amore. Anche perché veniva da un periodo sentimentale per nulla semplice, segnato dalla rottura con Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia con il quale ha vissuto una relazione importante lunga circa 5 anni, dal 2012 al 2017.

La passione tra la Palmas e Magnini è stata travolgente, tanto che i due hanno deciso in fretta di mettere su famiglia. Così il 25 settembre 2020 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Mia (l’ex velina è madre anche di Sofia, nata il 15 luglio 2018 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini). La coppia ha inoltre intenzione di sposarsi a breve. A onor del vero già due volte sono state annunciate le nozze, ma in entrambi i casi, a causa del Covid e delle relative restrizioni, Filippo e Giorgia hanno preferito rimandare. “Quest’anno ce la faremo”, ha dichiarato un fiducioso Magnini poche settimane fa, augurandosi di poter coronare il sogno del matrimonio nel 2021.

Palmas e Brumotti: le cause dell’addio restano ignote. Giorgia: “Non siamo rimasti amici”

Tornando alla rottura tra la Palmas e Brumotti, nessuno dei diretti interessati ha mai rivelato le cause profonde che hanno portato la love story su un binario morto. Quel che si sa, è che la relazione non dovrebbe essersi conclusa in modo del tutto soft. In una intervista del 2018, l’ex velina per la prima volta parlava dell’addio consumatosi con Vittorio e lo faceva in questi termini: “La rottura è avvenuta quasi un anno fa. La nostra è stata una bella storia d’amore, ma che aveva un termine. Non siamo rimasti amici”. Come poc’anzi accennato, ad oggi non sono stati svelati i motivi che hanno portato il legame a sfilacciarsi.

Magnini e l’addio doloroso da Federica Pellegrini: “Ho sofferto molto, mi ha lasciato lei”

Anche Magnini ha alle spalle un amore ‘famoso’ e molto chiacchierato dal gossip nostrano: quello vissuto con la ‘collega’ di vasca Federica Pellegrini. I due, tra alti e bassi, sono stati legati dal 2011 al 2017. A scrivere la parola fine sul rapporto è stata Federica: una decisione che ha fatto soffrire non poco Filippo. “È stata una bellissima storia, durata tanto, in anni importanti”, raccontava a Verissimo il nuotatore che aggiungeva che forse “vivere sempre insieme in vasca e fuori, essere molto mediatici, non ha aiutato”.

Sulla rottura inoltre dichiarava che “Fede non era più sicura dell’amore”. “Mi ha lasciato lei. Ho sofferto molto, ho sperato per un anno, adesso ho girato pagina, è finita”. Pare che a pesare sull’addio ci sia stata anche una divergenza di visione del futuro all’epoca, con Filippo desideroso di sposarsi e avere un figlio, Federica più improntata a dedicarsi pienamente alla carriera.