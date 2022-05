Giorgia Palmas e Filippo Magnini: perché è saltato il viaggio di nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini finalmente sposi! Dopo aver rinviato più volte le nozze a causa della pandemia da Covid-19 l’ex nuotatore e l’ex Velina di Striscia sono riusciti a diventare marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato lo scorso 14 maggio sul lago di Como: la cerimonia religiosa è arrivata a un anno dal sì in Comune, pronunciato a Milano nel 2021 alla presenza di pochi intimi.

A Verissimo Giorgia Palmas e Magnini hanno mostrato il video del loro giorno più bello dove non sono mancate lacrime, sorrisi, gioia e tanta eleganza. All’evento erano presenti molti personaggi famosi, amici della coppia: da Elena Barolo, testimone della sposa, a Melissa Satta, passando per Manuel Bortuzzo con papà Franco e Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa (solo per citarne alcuni).

Riguardando quelle immagini la soubrette sarda non è riuscita a non commuoversi: l’amore che prova per lo sportivo è più forte che mai ed è cresciuto nel tempo. In soli quattro anni di relazione la Palmas e Magnini hanno stravolto le rispettive vite: prima di sposarsi hanno avuto una figlia insieme, la piccola Mia. Filippo è inoltre diventato un punto di riferimento importante per Sofia, la primogenita che Giorgia ha avuto 14 anni fa dall’ex calciatore Davide Bombardini (che non ha mai sposato).

Niente luna di miele (per il momento)

Nel salotto di Silvia Toffanin Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno spiegato che per il momento sono stati costretti a rinunciare al viaggio di nozze. Nessuna meta esotica o viaggio avventuroso: dopo i fiori d’arancio i due sono subito rientrati a Milano, dove vivono da tempo.

I motivi di questa scelta dipendono dagli impegni privati e professionali di Giorgia e Filippo. Entrambi sono molto indaffarati: in più la Palmas deve stare accanto alla figlia Sofia, in questo periodo alle prese con l’esame di terza media. Una tappa importante per la ragazzina, che è molto legata a Magnini.

Filippo e Sofia, durante il ricevimento, si sono concessi pure un ballo sulle note della colonna sonora de La Bella e la bestia. Una famiglia allargata, splendida e armoniosa, che funziona alla grande. I neo sposini hanno precisato che prima o poi, appena sarà possibile, si concederanno un viaggio di coppia per celebrare la loro unione.