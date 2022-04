Giorgia, morte dell’ex Alex Baroni: il dolore non se ne va, parla l’artista

Il 13 aprile del 2002, esattamente 20 anni fa, ci lasciava Alex Baroni. Una delle voci più amate e riconoscibili del panorama italiano moriva dopo essere rimasto ricoverato per giorni presso l’ospedale Santo Spirito di Roma, in seguito ad un terribile incidente stradale.

Mentre si trovava a bordo della sua motocicletta percorrendo la circonvallazione Clodia a Roma, Baroni venne investito da un automobilista che stava effettuando una manovra. Fin da subito, le condizioni dell’artista apparvero disperate ai soccorritori e il cantante, purtroppo, morì tre settimane dopo.

L’anno prima di morire, Alex Baroni aveva interrotto la sua relazione con la cantante Giorgia. Insieme all’artista romana Baroni aveva condiviso un pezzo importante di vita, essendoci stato insieme per ben 4 anni, dal 1997 al 2001.

La morte di Baroni fu per Giorgia, comprensibilmente, un vero shock. Nonostante i due non stessero più insieme, l’artista romana ha più volte raccontato di aver vissuto un periodo talmente buio da non aver avuto quasi più voglia di vivere.

In un’intervista a Grazia, ad esempio, la Todrani aveva raccontato: “A un certo punto ho pensato anche di voler morire, pensavo: così lo ritrovo subito da qualche parte. Ho toccato il fondo dei pensieri, la disperazione“. Ad aiutarla in questo difficile percorso di ritorno ad una sorta di normalità è stata molto probabilmente la stessa musica. Ad Alex Baroni, forse anche per esorcizzare o dare un senso al dolore vissuto, l’artista aveva dedicato brani come Gocce di memoria, Marzo e Per Sempre. Parlando del suo lento recupero, la cantante aveva dichiarato: “Prima o poi la vita ti insegna anche a sfruttare il dolore come risorsa”.

Il ricordo di Giorgia per i 20 anni dalla morte dell’ex fidanzato Alex Baroni

Via Twitter, l’ex fidanzata del compianto artista ha anche quest’anno dedicato qualche riga di affetto e di stima nei suoi confronti. “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente” ha scritto Giorgia, condividendo una foto di Alex Baroni in bianco e nero. Qui sotto potete recuperare il tweet originale.

20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno, e Artista irripetibile, il tempo non cancella niente. #Alexbaroni pic.twitter.com/ckgUTKMq0k — giorgia (@Giorgia) April 13, 2022

Questo, in ogni caso, non è certo il primo messaggio social che Giorgia dedica al cantante. Ogni anno, in questo stesso giorno, sui suoi profili appaiono dolci parole nei confronti di Baroni.