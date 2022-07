Giorgia Meloni risponde agli attacchi di Giorgia la cantante

Giorgia contro Giorgia. Scoppia la faida tra la Todrani, nota cantautrice, e la Meloni, esponente dei Fratelli d’Italia. Ad accendere la miccia è stata la cantante, che ha condiviso su tutti i suoi account social un meme con la sua faccia in cui si recita lo slogan: “Anche io sono Giorgia ma non rompo i cog**oni a nessuno”.

L’interprete di Gocce di Memoria e Di sole e di azzurro, solo per citare alcune sue famose canzoni, ha espresso la sua opinione nei confronti della politica facendo riferimento alla canzone-meme del 2019 tratta da uno dei discorsi elettorali della Meloni e diventato un vero e proprio tormentone sui social network ma anche in televisione.

La replica di Giorgia Meloni

Con questo gesto Giorgia Todrani ha implicitamente espresso il proprio pensiero politico che non sembra essere lo stesso di Fratelli d’Italia. Nonostante le elezioni politiche imminenti Giorgia Meloni non è rimasta in silenzio e ha contro replicato all’artista su Instagram:

“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”

Il post di Giorgia Meloni contro la cantante Giorgia ha raggiunto – al momento in cui scriviamo – 20mila like. Tanti, tantissimi, i commenti: oltre 5mila. Molti follower della Meloni hanno trovato l’uscita della Todrani di pessimo gusto, un modo basso per tornare a far parlare di sé.

La nuova vita di Giorgia

Da qualche tempo Giorgia Todrani è lontana dalle scene. Il suo ultimo album è uscito nel 2018. La cantante, diventata nota negli anni Novanta, conduce una vita molto riservata con il compagno, il ballerino, coreografo e Professore di Amici Emanuel Lo (i due non sono ancora convolati a nozze sebbene la proposta di matrimonio di qualche tempo fa) e il figlio Samuel.

Due anni fa si è parlato di nuovo di Giorgia per via della partecipazione del padre Giulio a The Voice Senior, il programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici. Qualche mese fa, invece, la Todrani ha ricordato la morte dell’ex fidanzato Alex Baroni, giovane promessa del mondo della musica che è andato via troppo presto.

In un’intervista rilasciata a Verissimo Giorgia ha confidato a Silvia Toffanin di aver vissuto anni devastanti, allo sbando, dopo la morte del collega avvenuta a causa di un incidente stradale.