Giorgia Meloni attacca Chiara Ferragni e Fedez: il rapper risponde a tono

Scontro di fuoco tra Giorgia Meloni e Fedez. La leader di Fratelli d’Italia ha pubblicamente criticato il rapper e sua moglie Chiara Ferragni dopo le parole della coppia sull’omicidio di Willy Monteiro. I Ferragnez hanno infatti attaccato la cultura fascista ancora troppo radicata nella nostra società. L’ex Ministro del governo Berlusconi ha approfittato della faccenda per attaccare i due in un’intervista rilasciata a La Verità. Intervista che non è andata giù a Fedez, che ha risposto a tono alla Meloni in una serie di stories su Instagram. Un botta e risposta che ha subito infiammato il web, tanto che nel giro di poche ore la questione è diventata virale su Twitter. In tanti, tantissimi, hanno appoggiato l’ex giudice di X Factor, elogiando la sua intelligenza e cultura e le sue risposte mai banali.

Cosa ha detto Giorgia Meloni su Fedez e Chiara Ferragni

In un’intervista al quotidiano La Verità, rispondendo a una domanda sui giovani arrestati per l’omicidio di Willy a Colleferro, Giorgia Meloni ha dichiarato: “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha propagandato il modello Gomorra per farci milioni. Di chi ci ha spiegato che in Italia il problema della droga non esiste. Di chi come valore massimo propone l’obiettivo di comprarsi un paio di scarpe da 1.000 euro”. A quel punto, incalzata dal giornalista, la Meloni ha aggiunto: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”. Affermazioni piuttosto forti che hanno scatenato l’ira di Fedez, che ha replicato via Instagram in una serie di stories.

Fedez contro Giorgia Meloni: l’ex giudice di X Factor furioso

Nonostante la frase “escludo che abbiano mai letto un libro” pronunciata dalla Meloni fosse riferita ai giovani arrestati per i fatti di Colleferro, Fedez ha pubblicato una serie di storie Instagram in cui ha mostrato la sua libreria alla leader di Fratelli d’Italia, proponendosi di darle qualche consiglio di lettura. Poi ha fatto sapere: “Poiché mi sento un pochino veggente oggi, cerco di prevedere il futuro e so cosa succederà nelle prossime ore. Vi risparmio la fatica dei titoloni: in interviste passate ho detto di aver fatto utilizzo di droghe in un discorso molto più ampio che verteva proprio alla condanna dell’utilizzo delle droghe stesse. Attualmente, anche se non sarebbero c***i vostri perché IO non ricopro un ruolo istituzionale, non faccio uso di nessuna sostanza stupefacente. Non mi fumo neanche le canne, reggo molto male l’acool. Faccio una vita terribile da pensionato”. “Comunque mi metto a disposizione di tutte le procure possibili e immaginabili per fare tutti i test anti-droga se anche i senatori e i parlamentari della Repubblica fanno lo stesso”, ha puntualizzato.

Chiara Ferragni resta in silenzio (per il momento)

Nessun commento – almeno per il momento – da parte di Chiara Ferragni. Sicuramente l’imprenditrice digitale approva le dichiarazioni del marito Fedez, con il quale condivide gli stessi valori. Lo scorso 1 settembre la coppia ha festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. Nozze arrivate dopo pochi mesi di frequentazione: fin da subito The Blonde Salad e Federico hanno capito di essere anime gemelle. Un colpo di fulmine arrivato al primo appuntamento che ha poi portato alla creazione di una famiglia col piccolo Leone, che oggi ha 2 anni. Da giorni si parla di una seconda gravidanza per la Ferragni ma la diretta interessata non ha né confermato né smentito.