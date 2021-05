Giorgia Meloni a Verissimo: “Omofoba? No ma i bimbi non si comprano”

Il salotto di Silvia Toffanin è diventata quasi una tappa obbligata per la maggior parte dei politici italiani. Giorgia Meloni a Verissimo è stata l’ospite della puntata dell’8 maggio 2021. L’esponente politico si è raccontata in una versione inedita, parlando della sua sfera privata. Le critiche sono la cosa più naturale per chi fa il suo lavoro, ma si rifiuta di leggere gli insulti perchè le fanno male. Ha già sofferto abbastanza quando annunciò di aspettare la figlia Ginevra. Molti haters, infatti, le hanno augurato un aborto.Questa cosa l’ha patita perchè si è sentita in colpa. La leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto avere altri figli ed è dura accettare che Ginevra sia figlia unica.

Al momento non ci sarà nessun matrimonio in vista con Andrea Gianbruno; è come se le cose fossero già in equilibrio tra loro e non sarà un rito religioso a sancire ciò, nonostante creda nei principi. Restando in tema di bambini, alla luce anche del ddl Zan in Senato, la Meloni a Verissimo ha precisato di non essere omofoba ma è contro l’utero in affitto. Nel salotto della Toffanin ha chiarito: “I bambini non sono in vendita”.

In più occasioni su questo tema ha dichiarato che è importante combattere tutti insieme l’omofobia, cosa diversa invece è fare una legge che in qualche modo possa impedire che persone pensino che l’utero in affitto non è una pratica di civiltà. Non ha appoggiato il ddl Zan, sostenendo che lo Stato avrebbe cose più importanti a cui pensare, soprattutto in questo periodo di piena pandemia. Nel dettaglio, insieme a Forza Italia, ha chiesto che bisogna lasciare stare provvedimenti ideologici che non sono nell’interesse dell’Italia, ma solo dei partiti della sinistra.

La Meloni ha parlato anche della sua infanzia e del suo rapporto difficile con il padre. L’uomo non c’è mai stato. È andato via di casa quando avevo solo un anno. Viveva alle Canarie e lei lo raggiungeva una, due settimane all’anno e basta.

Ma quando avevo undici anni, lui fece un discorso che non si dovrebbe fare ad una ragazzina e gli disse che non voleva vederlo mai più. Quando è morto non è riuscita a provare nessuna emozione, è come se fosse stato uno sconosciuto per lei.