Giorgia ed Emanuel Lo, scoppia la passione: foto bollenti in acqua

Scoppia la passione tra Giorgia ed Emanuel Lo tra le acque del mare. Lo stesso insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi condivide una serie di foto su Instagram che lo ritraggono mentre si lascia andare con sua moglie in momenti bollenti. Gli scatti riescono subito ad attirare l’attenzione dei fan, che si complimentano con loro. Dopo anni di relazione, i due continuano a desiderarsi a vicenda e a godersi la love story con passione. E il pubblico che li segue è felice di questo. Infatti, rappresentano una delle coppie celebri in Italia più amate dagli italiani.

Nello studio di Amici, dove Giorgia è spesso ospite, hanno dimostrato di essere ancora molto complici e che l’amore continua a tenerli uniti. Rappresentano, di sicuro, una chiara conferma che il sentimento e la passione durano nel tempo, anche con il passare degli anni. E, tra i vari gossip di rotture e tradimenti, Giorgia ed Emanuel Lo continuano a essere una certezza per il pubblico italiano. Ora questi scatti bollenti in acqua danno ulteriori conferme agli italiani che tanto li amano.

In queste foto condivise dal talentuoso ballerino, si trovano in acqua, in una grotta. Pare che la coppia sia attualmente in Puglia, dove possiedono una casa e si godono solitamente le vacanze estive. Le foto che stanno infiammando Instagram, Emanuel e Giorgia, genitori del piccolo Samuel, appaiono molto complici e soprattutto passionali, tra baci e sorrisi. Non solo, la coppia è come sempre tanto ironica, come possono dimostrare i loro sguardi. “Le fratte/le grotte”, scrive il professore di Amici come didascalia di queste foto.

I fan sono entusiasti di vederli così felici e uniti, tra le acque del mare, all’interno di una grotta.

Giorgia approda a X Factor, Emanuel Lo resta ad Amici?

Intanto, procedono le loro carriere anche sul piccolo schermo. Per la prima volta, Giorgia vestirà i panni di conduttrice buttandosi in una nuova e grande avventura, quella di X Factor. Sarà proprio la nota cantante di Gocce di memoria a stare al timone del talent show da settembre. Pertanto, ora si sta godendo le vacanze estive prima di iniziare questa nuova esperienza a Roma. Nel frattempo, la nuova stagione televisiva dovrebbe vedere tornare in scena sul piccolo schermo anche Emauel.

Lo sarà nuovamente professore di danza ad Amici di Maria De Filippi? I fan del talent show di Canale 5 sperano proprio di sì, in quanto è molto apprezzato in questo ruolo di insegnante. Un’indiscrezione di qualche mese fa aveva fatto preoccupare i telespettatori sotto questo punto di vista. Non resta che attendere per scoprire se Emanuel è stato riconfermato oppure no.