Emanuel Lo via da Amici? L’indiscrezione che fa tremare i fans

La ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi si è conclusa da poco e ha visto trionfare la giovane cantante Sarah Toscano. A questo punto, i protagonisti di Amici, tra i quali anche la celebre conduttrice, si preparano a tornare sul piccolo schermo con la prossima edizione del talent, che vedrà la luce, come sempre, a partire da settembre con la versione del pomeridiano. Inoltre, i casting per gli aspiranti allievi sono già iniziati e proseguiranno per tutta l’estate, in cerca dei prossimi talenti da lanciare nel mondo della musica e del ballo.

Un’indiscrezione delle ultime ore sta però rovinando la festa ai fans del programma: a quanto pare infatti, il coach di ballo Emanuel Lo avrebbe deciso di dare forfait e non tornare a sedere dietro alla cattedra di Amici.

Emanuel Lo dice addio ad Amici

Secondo quanto trapelato dalle pagine di Novella 2000, il noto coreografo e compagno della cantante Giorgia, avrebbe scelto di cambiare aria e quindi di lasciare Amici: “Nelle ultime ore a fare il giro del web è stata una voce di corridoio che parla di un possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. […] Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale Abruzzo Cityrumors, pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24″.

Ma non finisce qui perché, a quanto pare, tra i progetti di Emanuel Lo ci potrebbe essere anche quello di dire definitivamente addio a Mediaset, per approdare nelle acque (piuttosto agitate ultimamente) di mamma Rai: “Stando a quanto si legge Emanuel tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”, riporta Novella2000. La domanda che attanaglia i fans del ballerino a questo punto è: che cosa potrebbe fare Emanuel Lo alla Rai? In quale programma si potrà vedere? Tutte domande che, al momento, non hanno ancora una risposta.

È doveroso sottolineare che al momento si tratta solamente di rumors che non sono stati in alcun modo confermati dal diretto interessato. Per saperne di più toccherà aspettare ancora un paio di mesi almeno o addirittura l’inizio del tanto amato talent show. È infatti ancora troppo presto per avere un’idea chiara del cast della prossima edizione di Amici.

La storia d’amore con Giorgia e i pregiudizi

Nel frattempo, Emanuel Lo è stato ospite di Nunzia De Girolamo nell’ultima puntata di Ciao Maschio. Occasione nella quale il noto ballerino ha parlato della sua storia d’amore con Giorgia. Una vera e propria confessione a cuore aperto, nel corso della quale il coreografo si è anche espresso circa i pregiudizi di cui lui e la compagna sono stati vittima all’inizio della loro relazione.

“Non so se è stata una mia sensazione o altro. Però in qualche modo ho sentito che alcune persone mi guardavano e mi hanno iniziato a guardare sotto un altro punto di vista. Poi fortunatamente con il tempo questa cosa si è calmata. Però era come se all’inizio non si sapesse il perché io dovessi stare con questa donna, che è più grande di me, famosa. E da qui le domande ‘chissà perché si è messo'”, ha rivelato Emanuel Lo.

In effetti, gli anni di differenza tra lui e la cantante sono stati un “problema” nei primi tempi della loro frequentazione anche per la stessa Giorgia, che fin da subito rivelò di aver avuto qualche titubanza in proposito. Un ostacolo che venne facilmente e velocemente superato grazie al grande sentimento che li univa e che li unisce ancora oggi.