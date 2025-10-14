Giorgia e Emanuel Lo, brutta lite al ristorante: il figlio minaccia di andarsene

Giorgia Todrani, per tutti semplicemente Giorgia, ha confermato un’indiscrezione trapelata di recente sul suo conto, vale a dire quella che la voleva protagonista di una litigata con il compagno Emanuel Lo in un ristorante. Tutto vero! La cantante e il coreografo hanno davvero avuto a che dire in modo piuttosto acceso nel locale. A far da pompiere ci ha pensato il loro figlio Samuel. Il 15enne ha sgridato mamma e papà e ha minacciato di lasciare la tavola nel caso in cui non avessero smesso di battibeccare. A narrare quanto accaduto è stata la stessa Giorgia in un’intervista rilasciata nelle scorse ore ai microfoni di Rds. Nel corso della chiacchierata ha anche commentato i rumors che sostengono che possa essere scelta da Carlo Conti per la co-conduzione del Festival di Sanremo 2026.

Giorgia e Emanuel Lo, la lite al ristorante e l’intervento del figlio Samuel

Emanuel Lo e Giorgia fanno coppia da più di 20 anni. Nel febbraio 2010 sono diventati genitori di Samuel. Ed è stato proprio quest’ultimo ad avere placato con le ‘maniere forti’ la lite sopracitata verificatasi in un ristorante. “Qualche sera fa abbiamo avuto una brutta lite – ha spiegato la cantante – A un certo punto nostro figlio ha detto: “Adesso se non la smettete mi alzo e me ne vado”. Sembrava lui il genitore e noi i figli”. Dalla serie, l’amore non è bello, se non è litigarello.

L’artista romana, sempre in riferimento al rapporto con il compagno, ha aggiunto: “In quegli scorci che concediamo sembriamo simpatici, ma in realtà siamo una coppia di esauriti come un po’ tutti, quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale”.

Giorgia co-conduttrice a Sanremo? “Nulla di vero”

Giorgia, sempre nel corso dell’intervista a Rds, ha risposto anche alle voci che la vorrebbero nel ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti. Cosa c’è di vero? Nulla. Todrani ha spiegato di aver letto l’indiscrezione relativa al Festival che la riguardava, chiosando che “non è vero niente”. Ha aggiunto che non ha ricevuto alcuna chiamata dall’organizzazione della kermesse.

“Non so da dove sia partita questa voce sinceramente, anche perché mi manca solo quello”, ha concluso, riferendosi al fatto che i prossimi mesi, per lei, saranno molto impegnativi in quanto dovrà pensare alla conduzione di X-Factor, al nuovo disco e all’allungamento del suo tour.

Quando è scoccata la scintilla con Emanuel Lo

La cantante e il danzatore si sono incontrati per la prima volta nel 2004, per lavoro. Allora scoccò la scintilla. Però non divenne subito fuoco perché Emanuel Lo aveva una regola di ferro: mai mescolare la professione con l’amore. A distanza di un anno i due si rividero. E quella volta il coreografo non poté più sopprimere i suoi sentimenti.

“Poi – aveva raccontato Lo mesi fa in un’intervista – ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso. Quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso”.