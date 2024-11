Giorgia Crivello è mamma: parto calvario, nome, foto e reazioni vip

Giorgia Crivello è diventata mamma. Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram, dopo un parto che è assomigliato a un calvario. La nascita del suo primo figlio è infatti stata laboriosa e lunga, non senza complicazioni. Alla fine, però, la grande gioia di accogliere tra le braccia il bebè. Al fianco dell’influencer c’è stato naturalmente il marito Stefano Laudoni. Con il cestista si è sposata nel luglio 2023.

“È iniziata con un’induzione programmata ieri alle 14, è finita adesso con un cesareo”, ha fatto sapere Giorgia Crivello tra le sue storie Instagram intorno alle 21 di martedì 5 novembre. Il parto è avvenuto al San Raffaele di Milano. “Doveva andare così. Sono sfinita”, ha chiosato la neo mamma, con la promessa ai fan di rendere più dettagli non appena si sarà rimessa in forze. Ha concluso tranquillizzando tutti: “Stiamo tutti benissimo, ci sentiamo con calma e vi racconto poi tutto. Già ho pianto tutte le lacrime del mondo”.

Stefano Laudoni annuncia il nome del figlio

Il nome del piccolo è stato rivelato dal neo papà nella mattinata di mercoledì 6 novembre: il bambino è stato chiamato con un nome piuttosto particolare: Romeo Allen. Il cestista lo ha reso noto nel pubblicare un video sui suoi profili social in cui lo si vede sorridente con in braccio il neonato che sta dormendo. Tra l’altro, in un commento al suo stesso post, ha raccontato qualche dettaglio delle emozioni provate e del parto difficile della moglie:

“Sono senza parole, a volte mi manca il respiro, le gambe mi tremano. Non si può spiegare l’emozione, la gioia e l’amore che senti dentro. Ho visto la mamma lottare e soffrire allo stesso tempo, la mia guerriera sono fiero di te amore mio e di cosa siamo noi oggi con Romeo. Non sarà facile ma penso che gli daremo tutto ciò di cui lui avrà bisogno. La cosa più bella che ti possa capitare… avere tra le braccia quello che ha messo al mondo. La donna migliore che sia mai capitata nella mia vita”

La grande gioia dopo l’aborto

La coppia è al settimo cielo ed ha superato la tragedia vissuta lo scorso anno, quando la Crivello, dopo essere rimasta incinta, dovette far fronte a un aborto spontaneo. Una vicenda che naturalmente ha segnato i due coniugi. Non a caso, quando lo scorso maggio hanno annunciato la nuova dolce attesa, hanno spiegato di essere preoccupati e di aver deciso di divulgare la notizia della gravidanza solamente dopo una lunga serie di esami che hanno dato esito positivo.

Nelle scorse ore è scoppiata la felicità dopo un parto difficoltoso, ma con un lieto fine. La notizia della nascita di Romeo Allen è stata commentata con euforia da diversi personaggi noti. I primi a congratularsi con i neo genitori sono stati Chiara Ferragni, Ludovica Valli, Claudio Sona, Giulia Amodio e Sonia Pattarino.