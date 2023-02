Giorgia Crivello, come sta dopo l’aborto e l’operazione: parla lei

Giorgia Crivello, la compagna di Stefano Laudoni, è tornata nelle scorse ore sui social per parlare ai suoi follower e tenerli aggiornati sulle sue condizioni di salute psico–fisiche. La ragazza, infatti, ha dovuto purtroppo affrontare nei giorni scorsi un aborto spontaneo, di cui si era per il momento limitata a parlare in modo sintentico con un carosello pubblicato sul suo profilo.

Quest’oggi Giorgia Crivello ha quindi voluto scrivere ai follower un post nel quale ha raccontato come sta in questi giorni, sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista mentale. Come già aveva anticipato, l’influencer si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento “per rimuovere tutto” ed è quindi dovuta rimanere in ospedale qualche giorno in più. Qui sotto il racconto di Giorgia Crivello relativo a queste ore così delicate:

“È andata. Sto “bene”. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita…(le due Giulie, Valentina, Claudio, Giuliana, Alice ed Isabella e la dottoressa che mi ha operata)…fa male, più che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro…per sempre. Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in più che veglierà su di noi. Oggi c’è stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatto stare meglio…Dedico questo post a tutte le Mamme Arcobaleno come me, siamo una legione, tante, troppe…Loro lo sanno, non c’è bisogno di dire niente. Grazie a tutti per la vostra vicinanza, che non mi aspettavo così forte. Grazie veramente, la vostra gatta pazza.”

Il racconto dell’aborto e la solidarietà di altre influencer

Giorgia Crivello ha tenuto a sottolineare nel suo primo post che fino all’ultimo non ha voluto rivelare ai suoi follower di essere incinta proprio per precauzione, visto che i primi tre mesi di gravidanza sono proprio quelli più delicati e lei si trovava ancora in questo primo trimestre di gestazione.

La coppia ha scoperto la terribile notizia nel corso di un controllo dal ginecologo nel corso del quale è emerso che il cuoricino del feto aveva smesso di battere. Stefano Laudoni, a proposito, ha a sua volta commentato il tragico evento, scrivendo ai suoi follower toccanti parole cariche di dolore e di sconforto.

“La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facili da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. Un amore immenso e pulito ma soprattutto forte. Ne usciremo alla grande e più uniti di prima, ne sono convinto. Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre. Oggi ti amo ancora di più.

Tantissimi, nel frattempo, i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati alla coppia su Instagram. Tra questi anche quelli delle tre sorelle Ferragni (Chiara, Valentina e Francesca) ma anche di Alice Basso, Chiara Biasi, Veronica Ruggeri Giulia Amodio, Veronica Ruggeri e tanti altri ancora.

La storia d’amore fra Giorgia Civello e Stefano Laudoni

La coppia è nata nel 2018, dopo la burrascosa fine della relazione fra il cestista e l’ormai ex fidanzata, Valentina Vignali (che il pubblico mainstream ricorda per aver partecipato al Grande Fratello e a Uomini e Donne). In men che non si dica i due hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra: dopo una proposta di matrimonio arrivata ad appena 12 mesi di passione, i due sono convolati a nozze sabato 23 luglio 2022.