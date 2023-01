Dramma per l’influencer Giorgia Crivello e il cestista Stefano Laudoni. La coppia, attraverso i suoi profili social, ha annunciato con immenso dolore di aver perso il figlio che Giorgia portava in grembo. La Crivello, tramite un post pubblicato su Instagram lungo la mattinata di martedì 31 gennaio, ha confermato per la prima volta di essere rimasta incinta, ma al contempo ha dichiarato di aver avuto un aborto spontaneo. Nel divulgare la tragica notizia ha appunto spiegato di non aver mai confermato la dolce attesa finora in quanto non aveva ancora superato il primo trimestre di gestazione, il più pericoloso.

“Vi scrivo queste parole perché ormai era chiaro a molti che io fossi in gravidanza. Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo era cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio, essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti. Non saprei in che altro modo giustificare l’assenza di qualche giorno che vedrete da parte mia, ma come sapete bene sono una persona trasparente e sincera, non racconterei mai una cosa per un’altra. Specialmente perché ormai le cose sono abbastanza chiare. Purtroppo ieri pomeriggio a seguito di una visita di controllo abbiamo scoperto che il suo cuoricino non batte più… essendo che è avvenuto naturalmente e si trova ancora al suo posto, giovedì subirò un intervento per rimuovere tutto. So che tante donne mi capiranno e capiranno il dolore immenso che sto (stiamo) provando per quella che è a tutti gli effetti una perdita”.

Queste le parole con cui Giorgia Crivello ha reso noto di aver perso il bebè. Sulla questione ha speso delle parole anche il marito Stefano Laudoni, che ha provato a farsi forza e a instillare forza nella compagna, assicurando che il loro amore “pulito” gli permetterà di emergere da un momento buio segnato dal dolore e dallo sconforto: “La vita ci mette davanti a situazioni dure, non sempre facili da accettare. Siamo forti, siamo sani, siamo innamorati. Un amore immenso e pulito ma soprattutto forte. Ne usciremo alla grande e più uniti di prima, ne sono convinto. Basta solo aspettare e vedrai che il nostro più grande sogno prima o poi arriverà. Vivo per te e sono con te sempre. Oggi ti amo ancora di più”.

Subito dopo il triste annuncio, tantissimi fan si sono fatti vivi su Instagram, spendendo messaggi di sostegno e vicinanza alla coppia. Diversi anche gli influencer che si sono fatti sentire. Tutte e tre le sorelle Ferragni hanno espresso il loro dispiacere, “Un mega abbraccio”, ha scritto Chiara. Le ha fatto eco Valentina con un affettuoso: “Un forte abbraccio”. Vicinanza anche da parte di Francesca: “Mi dispiace molto Giorgia…”.

“Ti abbraccio forte”, il messaggio di Chiara Biasi. Alice Basso, Giulia Amodio, Veronica Ruggeri e altri volti noti dello spettacolo italiano e del web si sono stretti attorno a Laudoni e alla Crivello.

Giorgia e Stefano, un amore passionale

Giorgia Crivello e Stefano Laudoni sono una coppia da circa quattro anni. Si sono conosciuti durante una cena di Natale nel 2018, dopo che lui era reduce dalla love story con la ex storica Valentina Vignali (ex concorrente del Grande Fratello ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne). Dopo soli dodici mesi di passione, il cestista ha chiesto alla compagna di sposarlo, alla stessa cena di Natale dove si erano conosciuti. L’influencer ha detto sì. Le nozze sono state celebrate nell’estate 2022, più precisamente sabato 23 luglio.