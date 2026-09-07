Giorgia Cardinaletti, svolta dopo Cremonini: nozze lampo con Francesco Bechis, ecco le pubblicazioni

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano: ora è ufficiale. I due giornalisti sono stati letteralmente travolti dall’amore. La relazione è iniziata poco più di un anno fa, dopo che il mezzo busto del Tg1 si è lasciata con Cesare Cremonini. Ora è già tempo di fiori d’arancio. Lo rende noto il settimanale Chi. Nessun dubbio sul fatto che il matrimonio verrà celebrato visto che nelle scorse ore sono apparse le pubblicazioni. L’evento si terrà a inizio autunno, nelle Marche, terra d’origine di Cardinaletti, che 39 anni fa è nata a Fabriano. Il suo futuro marito, invece, è romano, scrive per la testata Il Messaggero ed è più giovane di lei di 8 anni. Suo padre è Franco Bechis, direttore della testata online Open.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sposi: il matrimonio a inizio autunno

I due giornalisti non hanno avuto bisogno di molti mesi per decidere di diventare marito e moglie. Evidentemente sono stati ‘sopraffatti’ da un sentimento così potente da spingerli a organizzare il matrimonio in tempi rapidi. Lo zampino ce lo ha messo soprattutto Francesco. Il 31enne a fine maggio ha fatto la proposta di matrimonio all’amata, che ha reagito con entusiasmo all’iniziativa romantica. Ci sono coppie che dopo questo passo ci mettono almeno un anno a organizzare le nozze; altre addirittura non si sposano nemmeno; altre ancora, come nel caso di Cardinaletti e Bechis, organizzano il tutto in tempi record.

Cardinaletti: dopo la rottura con Cesare Cremonini è arrivato il grande amore

Francesco e Giorgia non amano i riflettori. Da quando fanno coppia, hanno sempre vissuto la loro relazione con riserbo, lontani il più possibile da occhi indiscreti. Cardinaletti prima di innamorarsi di quello che a breve diventerà suo marito ha vissuto una storia importante con Cesare Cremonini. I due non hanno mai ufficializzato il rapporto sentimentale in pubblico, ma alcune paparazzate non hanno lasciato alcun dubbio sulla natura del loro legame.

La relazione è durata circa un anno e mezzo, arrivando su un binario morto negli ultimi mesi del 2024. I diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni sulle cause che li hanno portati ad allontanarsi.