Giorgia Cardinaletti chiesta in sposa da Bechis dopo l’addio a Cremonini: la risposta della giornalista

Nozze lampo per Giorgia Cardinaletti. Il mezzo busto del Tg1 sposerà il compagno e collega Francesco Bechis, firma del quotidiano Il Messaggero. Ne dà notizia in esclusiva il settimanale Chi, che racconta che la giornalista ha ricevuto di recente la proposta di matrimonio dal giovane, accettandola con entusiasmo. La coppia ha bruciato tutte le tappe. Evidentemente è stata travolta da un sentimento intensissimo. Lei ha conosciuto Bechis dopo aver vissuto una relazione con il cantante Cesare Cremonini.

Giorgia Cardinaletti si sposa con Francesco Bechis

La prima foto pubblica di coppia di Giorgia e Francesco risale solamente allo scorso gennaio. Pare che però la frequentazione sia iniziata circa sei mesi prima. A conti fatti, i due giornalisti sono legati da un anno. Ora hanno deciso di sposarsi. Che qualcosa di importante fosse nell’aria alcuni telespettatori fedeli al Tg1 delle ore 20 lo hanno capito nei giorni scorsi, quando hanno notato l’apparizione al dito della giornalista di Fabriano un anello mai sfoggiato prima. Il magazine Chi ha spiegato la storia che si cela dietro al prezioso.

Bechis ha fatto la proposta all’amata di recente, incassando un convinto “sì”. Adesso ci saranno i preparativi dell’evento nuziale che, probabilmente, si terrà tra qualche mese. Sulla cerimonia nessun dettaglio è trapelato. Ed è plausibile pensare che non emergerà nemmeno nelle prossime settimane in quanto sia Giorgia sia Francesco sono entrambi allergici ai riflettori della cronaca rosa. In sintesi, non hanno alcuna voglia di far diventare la faccenda argomento di gossip, preferendo mantenere assoluta privacy.

Chi sono Francesco Bechis e Giorgia Cardinaletti

Francesco è nato a Roma nel 1995 e ha 8 anni meno della compagna 39enne. Scrive per il quotidiano capitolino Il Messaggero. Suo padre è Franco Bechis, direttore della testata online Open. Evidentemente il giornalismo è una passione di famiglia. Anche Cardinaletti è una giornalista.

La sua popolarità è aumentata quando è stata scelta per la conduzione del Tg1 delle ore 20. Non è nuova al gossip del Bel Paese, sebbene abbia sempre cercato il più possibile di tenersene alla larga. Particolarmente chiacchierata fu la relazione che visse con Cesare Cremonini. La storia, durata circa un anno e mezzo, è giunta al capolinea negli ultimi mesi del 2024. I diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni sui motivi della rottura.