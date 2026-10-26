Giorgia Angeloni torna a Uomini e Donne dopo la morte del padre, rimarrà tronista: cosa ha detto a Maria

Giorgia Angeloni ha deciso di tornare a Uomini e Donne e completare il percorso da tronista dopo la morte di suo padre. Nei giorni scorsi l’amato genitore della 25enne, da tempo affetto dal morbo di Parkinson, si è aggravato fino al tragico epilogo: il decesso. La giovane si è assentata per diverse registrazioni e, quindi, molto probabilmente non sarà presente in alcune puntate. Non era chiaro se avesse abbandonato definitivamente il programma o meno. Oggi si è avuta la risposta: come riportato dal portale Isa&Chia, nella registrazione svolta lunedì 26 ottobre, Angeloni ha fatto ritorno in studio, indirizzando parole di ringraziamento a Maria De Filippi e spiegando di aver deciso di proseguire il suo cammino nel dating show di Canale 5, nonostante il grave lutto.

Uomini e Donne, Giorgia Angeloni torna dopo la morte del padre: proseguirà il percorso da tronista

Quando Giorgia è riapparsa in studio, tutti i presenti si sono alzati in piedi e le hanno tributato un lungo e commosso applauso. Gianni Sperti le ha consegnato un mazzo di fiori in quanto, in questi giorni, ha anche compiuto gli anni. Dopodiché la tronista si è rivolta alla padrona di casa e a coloro che lavorano al programma: “Maria, vi devo ringraziare. Tu mi hai dato la possibilità di stare vicino a mio padre tutto questo tempo. Me lo sono goduto e per questo ti sarò sempre grata”. Angeloni ha poi reso noto di aver scelto di continuare a essere tronista.

Le dinamiche del Trono Classico

Dopo che Giorgia è tornata sul trono, è stata mostrata l’esterna con Lory Ferrari, il quale si è messo a discutere nuovamente con Raffaele Labarile. Quest’ultimo ha tuonato: “Tu la devi trattare bene e non la devi prendere in giro, perché ha avuto pure il lutto del padre”. Lory a questo punto ha replicato in maniera decisa, affermando che al rivale non interessa nulla della tronista e sostenendo che ha con lui un amico in comune: “Mi ha detto che a te non te ne frega niente di lei“. I due sono andati dietro le quinte a chiamare questa persona. Rientrati in studio hanno riferito che in questi messaggi Raffaele diceva che era in difficoltà perché la tronista non gli piaceva. La discussione è proseguita e nessuno si è alzato per danzare con Giorgia.

Per quanto riguarda Giacomo Vacalebre, è stato protagonista di un’esterna con una ragazza, la quale si è messa a piangere per alcune sue difficoltà. Il tronista le ha confidato che si è divertito con lei.

Le anticipazioni del Trono Over

Elena De Simei e Fabrizio sono usciti insieme dal programma dopo che lei ha chiesto di lasciare la trasmissione, regalandole un altro biglietto aereo. Pare ci sia molto affiatamento. Spazio poi a Gemma Galgani, una signora di nome Liat e Fabio. Questi ultimi due hanno fatto un’esterna, mostrando complicità. Gemma ci è rimasta male, ma Fabio ha ribadito di essere interessato a Liat e di considerare chiuso il capitolo con la dama torinese. Ma le cose non sono andate come previsto dal cavaliere che ha provato a baciare in una seconda uscita Liat, ricevendo un no. Al momento hanno deciso di continuare a vedersi in amicizia.

Per quanto riguarda Donato, è arrivata una signora napoletana di nome Anna. Usciranno insieme. Dopodiché al centro dello studio si sono seduti Michela di fronte a Igor e Barbara De Santi di fronte a Giovanni. Michela, che aveva frequentato Giovanni, ha deciso di conoscere meglio Igor. Barbara ha fatto sapere che proseguirà a uscire con Giovanni.

Largo poi a Marina Brochetta che sta uscendo con Oscar. I due hanno raccontato di essere andati al karaoke e di aver passato una bella serata. Tina Cipollari, però, ha lanciato una stoccata, dicendo che se si vuole conoscere una persona profondamente si va in altri posti e non al karaoke.

Poi è intervenuto Antonino che ha discusso con Marina, la quale ha dichiarato: “Tu mi devi chiedere scusa perché hai detto delle cose inesatte“. Lui ha risposto che quando sono stati in hotel, lei le avrebbe detto: “Voglio che sfondi la porta della mia camera“. Marina si è infuriata e ha gridato: “Non è vero, come ti permetti?“. Ha quindi mostrato il cellulare alla redazione e in effetti non è stato trovato nulla in riferimento alle parole del cavaliere, che, però, ha poi fatto visionare il suo telefono ad Alessandra Mussolini. E sono saltati fuori dei vocali.

“Non è possibile perché io i messaggi non ce li ho!”, ha osservato Marina. Secca la replica di Mussolini: “Io li ho sentiti i messaggi, c’eri tu con voce goduriosa e sensuale che lo invitavi a sfondare la tua porta“. Anche Gianni Sperti ha ascoltato i vocali e ha commentato: “Sì, in effetti era la voce di Marina“. Morale della favola? La dama si è messa a piangere ed è andata da Maria De Filippi.