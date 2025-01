Giorgi amara a Verissimo: “Sono ad un bivio”, novità sulla malattia

Nella puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 tra i diversi ospiti c’è stata anche Eleonora Giorgi che ha aggiornato Silvia Toffanin ed il pubblico circa l’avanzamento della sua malattia. L’attrice, difatti, è solita collegarsi con lo studio per informare periodicamente circa gli sviluppi relativi alle cure che sta seguendo. Purtroppo, però, le notizie date non sono state totalmente positive. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Eleonora Giorgi davanti ad un bivio

Come di consueto oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra le ospiti di oggi c’era anche Eleonora Giorgi, con cui lo studio è solito collegarsi periodicamente. L’attrice ha difatti un appuntamento fisso con Toffanin per aggiornare sia lei che il pubblico circa l’andamento delle cure a cui si sta sottoponendo a causa della malattia che l’ha colpita. Purtroppo le notizie date da Eleonora non sono state quelle sperate. Giorgi ha difatti rivelato che il tumore è molto progredito, mettendola così dinanzi ad un bivio.

Giorgi ha difatti affermato di stare considerando se continuare con la terapia e stare male nella speranza di poter vivere più a lungo oppure se rinunciare ai supporti a favore del benessere fisico finché sarà. Nel parlare della sua salute con Silvia Toffanin, l’attrice si è evidentemente commossa e aveva la voce rotta. Eleonora ha tuttavia affermato di non voler perdere la speranza poiché a breve dovrebbe partire una nuova cura che potrebbe aiutarla. Ha anche mostrato come si fosse vestita di verde, colore che simboleggia proprio la speranza. Nel corso dell’intervista l’attrice ha anche rivelato di come, nonostante la malattia, lo scorso anno sia stato per lei comunque bello perché circondata dall’affetto dei suoi cari.

Come sempre Silvia l’ha salutata con l’immancabile promessa di ricollegarsi presto per ricevere ulteriori aggiornamenti in merito alla sua decisione ed il suo stato di salute. Eleonora ha chiaramente accettato il suo invito, rinnovandole i ringraziamenti e sottolineandole ancora una volta come le sue interviste la aiutino a distrarsi e siano gli unici momenti in cui ancora si trucca e ha modo di parlare al suo adorato pubblico.