Giordano a Temptation Island Vip, nuove rivelazioni su Nilufar: una frase delude

Giordano Mazzocchi sbalordisce a Temptation Island Vip: le ultime rivelazioni sul suo rapporto con Nilufar lasciano il pubblico senza parole

Nuove e importanti rivelazioni hanno messo Nilufar Addati di fronte ad una scomoda verità questa sera a Temptation Island Vip. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha per la prima volta sentito il suo fidanzato mettere in dubbio il suo sentimento per lei. Giordano Mazzocchi, nello specifico, ha confidato ad una tentatrice di non essere sicuro del suo amore per Nilufar, tant’è che alla domanda “Sei innamorato di Nilufar?” lui ha risposto con un secco: “Nì”. La frase di Giordano, inevitabilmente, ha lasciato il pubblico senza parole stasera e deluso i fan che si sono affezionati a lui e Nilufar in questi mesi. Sia lui che la Addati, difatti, hanno sempre detto e ribadito di essere molto innamorati. Cosa è cambiato quindi oggi per Giordano?

Temptation Island Vip: Giordano Mazzocchi non dimentica il flirt tra Stefano Guglielmini e Nilufar

Le perplessità che Giordano Mazzocchi ha detto di nutrire nei confronti della fidanzata oggi, molto probabilmente, hanno a che fare con il flirt dell’ex tronista con Stefano Guglielmini (con il quale si è frequentata segretamente durante il suo percorso a Uomini e Donne). L’aver visto e sentito di nascosto il suo corteggiatore di allora, infatti, sembra essere un fatto che Giordano fa fatica ancora adesso a digerire. Di questo ne ha parlato lui stesso a Simona Ventura durante il suo primo falò. Dal canto suo, però, Nilufar ha più volte ribadito di aver fatto di tutto per far ricredere il fidanzato e di sentire, adesso, il bisogno di ricevere qualcosa in cambio da parte Mazzocchi.

Temptation Island Vip: i problemi di Nilufar e Giordano emergono già durante la prima puntata

Che Giordano e Nilufar avrebbero riservato al pubblico diverse sorprese a Temptation Island Vip, diversi giorni fa, lo aveva anticipato la stessa Simona Ventura in persona in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. Quanto e come le parole di Giordano di stasera influenzeranno le dinamiche della coppia, probabilmente, lo scopriremo presto.