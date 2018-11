Giordano Mazzocchi, la sorpresa a Nilufar non convince: la Addati spiega

Giordano Mazzocchi sorprende Nilufar ma qualcosa non quadra: la Addati interviene per spiegare cosa è successo

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati che, dopo Uomini e Donne, da Temptation Island Vip sono usciti più forti di prima. I due, essendo molto seguiti sui social, su Instagram condividono spesso i loro momenti di coppia. Questo, nella maggior parte dei casi, rende molto entusiasti i loro fan che, anche nei momenti più critici, li hanno sempre supportati e difesi a spada tratta. Proprio in queste ore per esempio, da una fanpage all’altra, è rimbalzato senza sosta il video della sorpresa fatta da Giordano a Nilufar. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è presentato dalla sua fidanzata con un mazzo di rose, lasciando la Addati senza parole. Qualcosa, però, non ha convinto diversi utenti. Secondo alcuni, nello specifico, la cosa sarebbe stata programmata dai due.

A dimostrazione di questa tesi, è stato tirato in ballo il fatto che gli ex protagonisti di Temptation Island Vip siano addirittura riusciti a registrare e postare un video dell’incontro. Ad una delle persone convinte di questa cosa, allora, Nilufar ha risposto. Sotto un video postato da Il Vicolo delle News, difatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto replicando: “In realtà il video della sorpresa non lo abbiamo fatto ne io ne lui (come vedi eravamo impegnati)”. Nel suo commento, inoltre, a scanso di equivoci la Addati ha anche taggato la persona che ha realizzato il tutto, togliendo così ogni possibile dubbio.

Nilufar e Giordano a Uomini e Donne: ancora dubbi sull’ex tronista

Chi sembra avere ancora dei dubbi su Nilufar è sicuramente Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne, quando la coppia è stata invitata a partecipare al Trono Over, non ha certo riservato sconti alla napoletana (tanto da farla scoppiare in lacrime durante la trasmissione).