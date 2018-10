UeD gossip, Nilufar in lacrime per colpa di Gianni: il pubblico non le crede

Uomini e Donne gossip, Gianni contro Nilufar: la Addati in lacrime, ma il pubblico commenta negativamente

A Uomini e Donne, in un confronto con Nicolò Ferrari, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi confermano il loro amore. Nel corso della puntata del Trono Over, Gianni Sperti dichiara di non essere convinto dei sentimenti dell’ex tronista. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista è sicuro del fatto che Nilufar abbia scelto Giordano in quanto quest’ultimo piaceva al pubblico. Più volte Gianni si è detto convinto del fatto che la Addati non sia davvero sincera, al contrario del Mazzocchi. Ma ecco che arriva uno sfogo nello studio da parte di Nilufar. L’ex tronista in lacrime rivela di essere rimasta molto male del commento di Gianni. In particolare, l’ex tronista afferma di non riuscire ad accettare il fatto di non essere creduta dopo tutto quello che costruito con Giordano. La Addati racconta di essere felice a fianco dell’ex corteggiatore e di essere riuscita a costruire tanto insieme a lui. Non solo, Nilufar parla anche delle loro rispettive famiglie e proprio in questo caso si emoziona.

Nilufar si commuove in studio, mentre dichiara di essere stata ben accettata dalla famiglia di Giordano. Anche il Mazzocchi è entrato con molta serenità nella casa dei suoi genitori. Questo rappresenta per la Addati un fattore molto importante. Ma le sue lacrime non vengono apprezzate da tanti telespettatori. Infatti, mentre da una parte c’è chi è contento di vederla felice a fianco di Giordano, c’è anche chi non è convinto del fatto che Nilufar sia sincera. Molti la trovano pesante e forzata, mentre si commuove parlando della sua storia con il Mazzocchi. “Nilufar sei finta! Nemmeno l’Oscar alla miglior attrice ti darebbero!” Questo è uno dei tanti tweet dell’ultima ora.

Gossip Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi difende Nilufar Addati in studio

Il pubblico non crede all’emozione di Nilufar. Infatti, sono in tanti coloro che ricordano ancora il percorso dell’Addati, durante il quale ha fatto un grave errore. Nel frattempo, Giordano prende le sue difese. Stringendola a sé, l’ex corteggiatore, dichiara che l’importante è ciò che pensa lui. Il Mazzocchi crede alla sincerità della sua fidanzata e lo afferma apertamente in studio.