Giordano Mazzocchi spiazza Nilufar e i fan. Addati: “Che cosa sei!”

Giordano Mazzocchi spiazza Nilufar e i fan: il gesto. Addati sorpresa: “Ma che cosa sei!” Poi è servito anche l’effetto nostalgia: “Srigati”

Tempo di neve e zucchero per Giordano Mazzocchi. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è sempre più pazzo per la sua Nilufar Addati. E così tutto viene semplice, spontaneo, romantico, come l’ultimo pensiero che ha riservato all’ex tronista, la quale è rimasta piacevolmente spiazzata dal fidanzato. Ma ricapitoliamo un attimo la situazione: Mazzocchi, che è un maestro di sci, in questi giorni è sulle piste innevate mentre Nilufar è rimasta a Napoli, in attesa di raggiungerlo. Una lontananza trepidante, tanto che i due, da quando si sono temporaneamente separati, non hanno smesso nemmeno via social di scambiarsi messaggi al miele, ricordandosi reciprocamente quanto sentano la mancanza l’un l’altra. E poi oggi Giordano si è superato in quanto a romanticismo…

Nilufar, Mazzocchi è l’uomo dei sogni: lezioni di romanticismo

Mazzocchi, snervato dall’attesa di incontrare Nilufar, ha pensato di farle un pensiero tanto semplice quanto romantico, pubblicando un post su Instagram in cui ha scritto il nome della fidanzata sulla neve, con tanto di cuore al seguito. Un gesto essenziale e poco eclatante. Tuttavia, sarà proprio per la sua spontanea e romantica semplicità che lo scatto è stato preso d’assalto dai fan (quasi 200mila like e un migliaio di commenti). Ma soprattutto è stato preso d’assalto dalla Addati, che gioiosamente colpita è rimasta a bocca aperta: “No va bhe, ma che cosa sei!!!”. L’ex tronista è stata anche oggetto di sana e piacevole invidia di molti follower, che si sono sbizzarriti: “Lezione di romanticismo”, “Io di lei sono invidiosissima”, “Tutti meritiamo un Giordano nella vita”, “L’uomo dei sogni”, “Che cosa è questo ragazzo ❤️”, “Tutto questo amore senza pensare a noi”…

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi: “Srigati”. Ed è subito effetto nostalgia

Giordano, inoltre, a commento del post Instagram, ha scritto una chicca per ‘intenditori’: “Srigati“. A qualcuno viene in mente un’esterna al mare con le onde che erodono una lettera?