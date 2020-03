Giordano Mazzocchi cambia look: addio capelli… la foto

Nuovo look per Giordano Mazzocchi: capelli rasati a zero durante la quarantena per il Coronavirus

Giordano Mazzocchi ha deciso di dare un taglio alla noia… tagliando i capelli! E non li ha accorciati semplicemente, ma ha usato un rasoio elettrico per raderli a zero. Ha deciso di partecipare alla #carosatachallenge, la stessa a cui preso parte Lorenzo Riccardi, un altro ex tronista. In cosa consiste? Nel radere il più possibile i capelli in questi giorni di quarantena per fare qualcosa di nuovo e dare un calcio alla negatività. Su Instagram si stanno diffondendo un mucchio di challenge di questo tipo e altre molto particolari. Un modo, questo, per sentirsi vicini l’un l’altro, per resistere insieme.

Foto Giordano Mazzocchi senza capelli: l’ex tronista di Ued sorprende così!

Dopo aver documentato attraverso delle Instagram stories il suo stravolgimento di look, Giordano di Uomini e Donne ha pubblicato degli scatti in cui mostra con orgoglio la sua testa senza capelli, commentando così: “Non abbiate paura di avere coraggio”. La quarantena di Giordano procede senza noia, così come quella di Ida e Riccardo del trono Over, che hanno preso una decisione importante.

Nilufar e Giordano news, quarantena insieme: e l’amore ritorna?

Giordano sta passando la sua quarantena dovuta al Coronavirus assieme a Nilufar Addati, la sua ex fidanzata, come ha fatto sapere lei stessa durante una diretta di Giulia Salemi: “Esperienza tosta [quella di Temptation Island ndr], siamo sopravvissuti. Dopo ci siamo lasciati per altri motivi, però ora abbiamo un rapporto tranquillo tant’è che ora è nell’altra stanza e sta facendo la quarantena con me. Tutti credono che stiamo per tornare insieme, poi nella vita tra 20 anni non so cosa succede. In questo momento abbiamo un rapporto tranquillo. Naturalmente non è proprio amico, perché insomma, sempre ex fidanzato rimane”.