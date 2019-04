Giordano Mazzocchi e Alessandro Angelucci: amicizia oltre lo schermo

Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne e Alessandro Angelucci inseparabili: fuori dal Trono Classico l’amicizia continua

Giordano Mazzocchi e Alessandro Angelucci sono inseparabili fuori dagli studi di Uomini e Donne. Ex fidanzato di Nilufar Addati il primo e corteggiatore di Angela Nasti il secondo, entrambi hanno avuto modo di farsi conoscere dal pubblico della trasmissione. Giordano e Alessandro, come i ben informati sapranno, hanno partecipato al Trono Classico in momenti diversi. Fuori dagli studi televisivi Elios, complice il fatto che fanno parte della stessa agenzia e che hanno delle collaborazioni in comune, i due stanno continuando a frequentarsi assiduamente, tanto da aver instaurato una solida amicizia.

Serate in compagnia, viaggi e persino gli allenamenti in palestra insieme, Giordano Mazzocchi e Alessandro Angelucci sono sempre insieme. Tra l’ex fidanzato di Nilufar e il fratello di Salvatore e Cristiano Angelucci è nata una bella amicizia. Di entrambi in passato si è parlato come possibili tronisti e, forse, considerando la complicità e gli interessi comuni, non sarebbe male vedere una volta tanto al Trono Classico due amici seduti sulla sedia rossa. Per ora, tuttavia, quello che possiamo fare è solo provare a giocare un po’ con la fantasia.

Uomini e Donne, Alessandro Angelucci prossimo sul trono? L’opinione del fratello Cristiano

Dell’eventualità che Alessandro Angelucci finisse sul trono è stato chiesto di parlarne a Cristiano Angelucci, suo fratello. In merito alla questione, in un’intervista al settimanale Nuovo TV, l’ex volto noto di Uomini e Donne non ha avuto niente da ridire, anzi. L’idea che il fratello potesse fare questa esperienza, in realtà, è stata accolta con entusiasmo da Cristiano. Lui ha solo un buon ricordo di Maria De Filippi e il suo staff, per questo motivo non avrebbe nulla da obiettare se il fratello, dopo di lui e Sasà, scegliesse di intraprendere lo stesso percorso.