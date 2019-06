Giordana Angi al settimo cielo, atteso traguardo dopo Amici: le parole di Alberto

Giordana Angi dopo Amici, il traguardo tanto atteso è stato raggiunto: le ultime news

Giordana Angi è disco d’oro! Il suo album Casa lo è. Un traguardo ambito e atteso dai ragazzi che escono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi senza sapere cosa ne sarà di loro. Senza sapere cosa pensa il pubblico ma sperando di poter vivere di musica e dare il via alla loro carriera. Per questo oggi Giordana è particolarmente felice e orgogliosa del suo lavoro, ma anche dei suoi fan. Ha celebrato il traguardo tanto atteso con un post su Instagram, lungo e sentito. Avrebbe voluto fare un video e parlare direttamente ai fan, ma l’emozione era troppa pare di capire da ciò che ha scritto. Così si è affidata alla scrittura, e sappiamo che le riesce piuttosto bene. Il suo traguardo è stato festeggiato anche da Alberto Urso, il vincitore di Amici 2019 con cui Giordana è diventata molto amica nella scuola.

Giordana dopo Amici ringrazia i fan: le bellissime parole per Amici e Maria

“Non l’avrei mai immaginato, mai ed ancora adesso non riesco a realizzare. Non avrei mai pensato di ottenere alcun risultato. Mai. Ho sempre scritto e cantato per necessità, perché non avrei voluto far nient’altro in quel momento”, così ha iniziato il suo messaggio Giordana Angi su Instagram. La cantante ha poi parlato ai tantissimi che la seguono, suggerendo loro di non smettere mai di sognare e di credere in sé stessi, di avere fiducia e lavorare sodo perché i risultati prima o poi arrivano. Queste le sue parole: “Voglio dirvi, quindi, di sognare, di essere voi stessi, di seguire la vostra felicità, di avere fiducia nei momenti bui perché quelli servono a farvi sbocciare, vorrei dirvi di lavorare sodo per ciò che volete, lavorare, dedicarvi, di trovare qualcosa che amiate fare ogni giorno e di combattere per poterlo fare perché la felicità non ce la regala nessuno, fatelo per voi”. E non potevano mancare i ringraziamenti. Ai fan “per avermi accolto nella vostra vita e aver creato questa famiglia”, ma anche ad Amici: “Grazie ad Amici, grazie Maria: senza di voi niente di tutto questo sarebbe stato possibile. La gratitudine che provo non avrà mai parole abbastanza adatte”.

Giordana disco d’oro, arriva il messaggio di Alberto: “Che ricordi”

Anche Alberto ha conquistato il disco d’oro una settimana fa e il suo successo è inarrestabile, volando anche all’estero. Giordana in quella occasione ha scritto un post su Instagram per congratularsi con l’amico e la stessa cosa ha fatto oggi lui. Il vincitore di Amici 18 infatti ha postato una loro foto insieme nella scuola e ha scritto: “Complimenti per il tuo disco d’oro! Sono certo che sarà il primo di una lunga serie. Sempre accanto a te”. Giordana ha commentato: “Che ricordi questa foto! Grazie. Lo so che ci sei e ne sono felice”.