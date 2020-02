Giordana Angi sorella e sacrifici: “Importante, tentativi negativi ma…”

Giordana Angi dopo Sanremo, ritorno ad Amici e confessioni su sorella e sacrifici

Giordana Angi ha un rapporto stupendo con la sorella. Di lei, ne ha parlato un’infinità di volte durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi e spesso con le lacrime agli occhi: hanno dovuto affrontare, sin da piccole, tante difficoltà che, contando sulla loro complicità, sono riuscite a superare brillantemente. Giordana di Amici ha toccato anche il fondo, ma grazie alla sua famiglia – in particolare grazie alla madre e alla sorella – è riuscita a emergere, dando il meglio di sé nel mondo della musica. Prima Sanremo Giovani, Amici e poi il Festival di Sanremo, fra i Big nel 2020. E la sua carriera è appena cominciata.

La vita frenetica di Giordana Angi e la sua più grande passione: “Me ne fr…vo!”

Recentemente aveva scritto un post sulla sua presunta fidanzata mentre oggi ha voluto spendere delle parole magnifiche sulla sorella e sulla sua carriera: “Allego foto di cose importanti – ha scritto su instagram –. Mia sorella. Ho 26 anni. La musica dai miei 13 ha sempre fatto parte della mia vita. Non l’ho mai pensata come un’opportunità lavorativa, ne’ basato la mia voglia di fare su risultati o approvazioni: facevo tanto per provare a cambiare la mia vita, a farla un po’ più simile a quello che sognavo di fare. […] Tanti cambi di contratti, tante idee che non prendevano mai realtà. Me ne fr…vo”.

Le difficoltà di Giordana Angi e la voglia di farcela

Giordana Angi ha dovuto fare diversi sacrifici prima di realizzare il suo più grande sogno: “Nel mentre facevo lavoretti vari: cambiavo città, culture, paesi. E la musica c’era sempre. Quando non la cercavo, tornava da sé. […] Poi, a 25 anni finalmente Amici, dopo tanti precedenti tentativi negativi. Tentativi negativi che non mi toglievano la voglia di fare quello che amo”. Ha trovato tante porte chiuse ma, alla fine, è riuscita ad abbattere tutti i “n0”, diventando una delle giovani promesse del panorama musicale italiano: “Voglio ringraziare ogni situazione che mi ha detto ‘no’, che ha provato a buttarmi a terra, ma che, in fin dei conti, mi ha fatto vedere il mondo per quello che è: un posto bello dove, però, bisogna imparare a distinguere”.