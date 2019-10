Giordana Angi è tornata single: due di picche per la cantante

Giordana Angi non è fidanzata: la confessione a Verissimo

Momento di solitudine sentimentale per Giordana Angi. La seconda classificata ad Amici 18 non è fidanzata come insinuato da qualcuno nelle scorse settimane. In realtà, come spiegato a Verissimo dalla diretta interessata, Giordana ha frequentato una persona nei mesi estivi ma questo interesse non è andato oltre perché non ricambiato fino in fondo. Un vero e proprio due di picche per Giordana che, nonostante la delusione, si sta concentrando appieno sulla carriera, che procede a gonfie vele. Tutor ad Amici Celebrities, l’Angi ha da poco lanciato il suo primo album – Voglio essere tua – già ai vertici delle classifiche musicali. Senza dimenticare i primi concerti in giro per l’Italia, molti dei quali sold out.

Le parole di Giordana Angi sulla sua vita privata

“Hanno scritto che sono fidanzata ma non è vero. Se continuano a scriverlo mi rovinano la piazza (ride, ndr)”, ha detto Giordana Angi a Verissimo. “C’era una persona quest’estate ma non è andata avanti, non per mia volontà. Sono single”, ha aggiunto l’amica di Alberto Urso. Tra le puntate di Amici Celebrities, la promozione del nuovo disco e i concerti, la 25enne è concentrata sulla carriera, che potrebbe presto portarla sul palco dell’Ariston. Giordana è infatti in lizza per partecipare al prossimo Festival di Sanremo.

Giordana Angi: da Amici al Festival di Sanremo 2020

“Per me che canto perché scrivo canzoni, Sanremo è il palco più prestigioso”, ha ammesso Giordana Angi a Verissimo. “Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se mi vedrete sul palco di Sanremo vorrà dire che è andata bene”, ha rivelato la cantautrice a Silvia Toffanin.