Giordana Angi al Festival di Sanremo 2020: la rivelazione a Verissimo

Giordana Angi di Amici parteciperà al Festival di Sanremo 2020? Ecco cosa ha dichiarato

Dopo il secondo posto ottenuto all’ultima edizione di Amici, Giordana Angi è pronta per il Festival di Sanremo 2020. La cantante laziale è infatti in pole position per calcare il palco dell’Ariston, come confessato a Silvia Toffanin. La tutor di Amici Celebrities è stata protagonista della puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 12 ottobre. Giordana ha parlato a lungo del suo percorso professionale, che le sta regalando grandi soddisfazioni, complice l’uscita del nuovo album Voglio essere tua e di un tour che in alcune tappe è già tutto sold out. Ma la Angi, come tanti altri cantanti italiani, sogna di partecipare alla kermesse musicale più importante in Italia e in questo periodo sta lavorando sodo per realizzare questo desiderio.

Le parole di Giordana Angi sulla partecipazione a Sanremo 2020

“Per me che canto perché scrivo canzoni, Sanremo è il palco più prestigioso”, ha ammesso Giordana Angi a Verissimo. “Ho una canzone sulla quale sto lavorando, per cui se mi vedrete sul palco di Sanremo vorrà dire che è andata bene”, ha rivelato la cantautrice a Silvia Toffanin.

Anche Alberto Urso potrebbe partecipare a Sanremo 2020

Secondo alcuni gossip riportati da Spy, anche Alberto Urso – amico e collega di Giordana Angi – potrebbe partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Si fanno inoltre i nomi di: Albano e Romina, Elettra Lamborghini e Bianca Atzei.