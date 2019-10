Albano e Romina in gara a Sanremo 2020: pronte due nuove canzoni

Albano e Romina news: pronti per gareggiare al Festival di Sanremo 2020

La notizia circola da settimane e ora arriva la conferma dai diretti interessati: Albano e Romina sono pronti a tornare in gara al Festival di Sanremo. Carrisi lo ha rivelato al settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 5 ottobre, confidando che con l’ex moglie sta lavorando a due nuove canzoni. Una scritta da Depsa, autore tra gli altri di Champagne di Peppino Di Capri, mentre l’altra è frutto del lavoro di Cristiano Malgioglio. Al momento, però, non c’è nulla di definitivo: Albano si sta confrontando in questi giorni con Romina, alla quale non è mai piaciuto troppo gareggiare, e attende un confronto con Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse musicale Rai.

Le parole di Albano Carrisi sul Festival di Sanremo 2020

“Per me e Romina c’è Sanremo in ballo. Ne stiamo parlando, stiamo studiando la situazione, stiamo valutando quale canzone potremmo portare, è un periodo di grande fermento”, ha assicurato Albano Carrisi alla rivista edita da Cairo Editore. Il cantante di Cellino San Marco è molto legato al Festival di Sanremo: ha partecipato ben quindici volte, cinque in coppia con la Power e dieci da solo. Senza dimenticare l’ospitata speciale del 2015, quella che ha sancito il ritorno del sodalizio artistico con Romina. “Con Romina ci stiamo confrontando, ma lei ha qualche perplessità. Lei non ama molto la gara, la competizione, il brivido del confronto con altri concorrenti, quel brivido che invece per me è vita. Comunque ci stiamo lavorando”, ha puntualizzato l’ex compagno di Loredana Lecciso.

Albano Carrisi si fida di Amadeus, presentatore di Sanremo 2020

“Amadeus è un amico, mi fido di lui, anche per questo l’idea di poter partecipare al nuovo Sanremo mi stuzzica. Ma prima del prossimo passo aspetto che lui definisca tutti i dettagli del suo Festival, cosa che sta facendo in questo periodo”, ha sottolineato Albano Carrisi che in questi mesi è impegnato pure con un tour internazionale tra l’Australia e il Canada.