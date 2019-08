Giordana Angi, lo sfogo: “A volte pensate che in me ci possa essere una soluzione”

View this post on Instagram

A volte mi sembra assurdo ogni piccola grande cosa che mi accade, se mi soffermo a pensare, ripenso al concetto di gratitudine, l’unico possibile nella mia condizione. Riconosco la verità nei vostri occhi. Riconosco che abbiam bisogno di sentirci meno soli e, raccontando, condividendo, lo siamo nella realtà. Credo che questo generi forza, forza che è amore ed energia. Abbiam bisogno di stare insieme, di parlare, di seguire qualcosa che ci faccia sentir vivi. A volte mi sopravvalutate, a volte pensate che in me ci possa esser una soluzione ma non è così .Io sono come voi, esattamente come voi. Una di voi. Sarò sempre al vostro fianco, ma una di voi. No divinizzazioni. E spegniamo sti telefoni e guardiamoci negli occhi. A domani, Pescara 🔥 #casatour